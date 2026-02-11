El Centro Niemeyer acoge la proyección del documental “Madrid, ext.” y un coloquio con su director Juan Cavestany
El documental ofrece una mirada sinfónica a Madrid y ha logrado una destacada acogida en su estreno en salas madrileñas
El Centro Niemeyer acoge este jueves la proyección del documental "Madrid, ext.", dirigida por el cineasta y dramaturgo Juan Cavestany y con una banda sonora creada por Guille Galván, compositor y músico del grupo "Vetusta Morla". El largometraje, de 93 minutos de duración, se proyectará en la Sala Cine Fran Gayo y, posteriormente, contará con un coloquio con el mismo Cavestany. El precio de la entrada es de 5 euros. Para los miembros del Club Cultura, 3 euros hasta el día anterior a la proyección.
Se trata de una película sinfónica que llegó a los cines madrileños el pasado 28 de agosto. El estreno fue reducido, con el objetivo de enfocarse en el público de la capital que retrata. Sin presentarse en ningún festival y sin campañas publicitarias, el documental superó todas las expectativas y tuvo una gran acogida del público, que abarrotó todas las salas llegando a alcanzar la mejor media por copia de España ese fin de semana.
Se trata de un ensayo fílmico que trata la ciudad y el paso del tiempo, sus transformaciones y contradicciones. En él se homenajea a Madrid, a modo de gran archivo visual y sonoro de sus habitantes y localizaciones donde se cruza comercio y fauna, arquitectura y señoras, mercerías y poetas y constructores y destructores de la ciudad.
La banda sonora es una sinfonía que se mezcla con los sonidos de la propia ciudad y que parten de la observación, la escucha y la investigación de los lugares y barrios.
