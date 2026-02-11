La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

La portavoz del Partido Popular de Avilés, Esther Llamazares, ha denunciado este miércoles la situación de una familia avilesina que, más de dos años después de que su hijo sufriera un accidente en un colegio público por el mal estado de las instalaciones, sigue sin recibir una respuesta expresa del Ayuntamiento.

“El accidente se produjo en enero de 2024 durante una clase de Educación Física en el polideportivo del Colegio Público El Quirinal. No se trató de un simple incidente deportivo. El propio centro reconoció que el suelo se encontraba húmedo debido a goteras y problemas estructurales en la instalación”, recordó la popular.

Como consecuencia de la caída, el menor perdió una pieza dental definitiva y necesitó un tratamiento especializado cuyo coste ascendió a 9.550 euros. La familia asumió ese gasto de manera inmediata para garantizar la atención sanitaria de su hijo, según el relato de Llamazares.

Tras el accidente, los padres se dirigieron a la Consejería de Educación. No fue hasta el 17 de septiembre de 2024 cuando la Consejería resolvió formalmente que la competencia sobre el mantenimiento de las instalaciones correspondía al Ayuntamiento de Avilés. A partir de ese momento se inició un nuevo procedimiento ante el consistorio.

“Comenzó un nuevo expediente, con nuevos plazos y nuevas esperas. Y desde entonces, silencio”, ha señalado Llamazares.

Sin respuesta

La portavoz popular ha explicado que el plazo legal para resolver expiró en abril de 2025 sin que conste resolución expresa. “Han pasado más de dos años desde el accidente y más de un año desde que el Ayuntamiento estaba obligado a resolver. La familia sigue sin una respuesta clara”, ha afirmado.

Llamazares ha asegurado que trató de mediar personalmente para evitar que la situación derivara en los tribunales. “Me reuní con el concejal responsable, le trasladé la gravedad del caso y facilité el contacto directo con el padre. Hubo una única llamada en la que se les comunicó que se solicitaría un informe al Consultivo. Y hasta hoy, nada más”, ha explicado.

Para la portavoz popular, el problema trasciende a un expediente administrativo. “Estamos hablando de un menor que sufrió una lesión permanente en un centro educativo público. Estamos hablando de una familia que adelantó casi 10.000 euros. Y estamos hablando de una Administración que guarda silencio”, ha señalado.

Coste

Llamazares ha planteado una cuestión que considera fundamental: “Esta familia ha podido asumir ese coste. Pero ¿qué ocurre con las familias que no pueden hacerlo? ¿Qué pasa cuando el mal estado de unas instalaciones públicas provoca una lesión y la respuesta institucional es la inacción?”

“Resolver no es una opción, es una obligación legal. El silencio no es gestión, es desamparo”, ha concluido.

Ante la falta de respuesta, la familia ha decidido acudir a los tribunales. Lamentablemente un nuevo episodio del desgobierno avilesino en estado puro.