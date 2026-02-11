El gobierno de Castrillón acelera la licitación para la obra en la mina de Arnao
Los populares reprochan a IU que no hubiera justificado su error, por el que las galerías no se podían ampliar 200 metros
I. G.
"Los hechos certifican que no hubo un trabajo ejemplar", replicaron este martes desde el gobierno de Castrillón, del PP, a las declaraciones realizadas el día anterior por la edil de IU, Mar González, defendiendo que el trabajo técnico desarrollado en su día fue "impecable", y que el resultado fue la concesión de una subvención de 2.115.000 euros. "Cuestionar ahora ese trabajo no es más que una excusa burda para tapar la falta de gestión actual", reprochó la concejala de la coalición y, en el anterior mandato, responsable del área de Turismo.
"El proyecto estaba claramente mal diseñado, porque si era tan ejemplar, ¿por qué la cafetería no fue subvencionada al final por los fondos de la UE? y, ¿por qué el tramo de prolongación de las galerías era irrealizable como quedó claro con la inspección de la Brigada de Salvamento Minero encargada por nosotros?", se preguntan ahora desde el PP. El gobierno local recuerda fue necesario disminuir la previsión de ampliación de las galerías en un tramo de 200 metros a 37, "con la consiguiente reducción de su coste y la subvención de dos millones de euros a algo más de medio millón. Eso es así, diga lo que diga IU", defendieron los populares. También recuerda, en su defensa, la reducción en prácticamente la mitad del plazo de dos años previsto inicialmente para la obra y el hecho de que produjera "un retraso en la remisión de los informes preceptivos de Patrimonio y de Costas, que aparecen tras nuestras denuncias públicas".
El gobierno de Castrillón, encabezado por el popular Eloy Alonso, recuerda que, pese a las dificultades, se ha realizado "una licitación de urgencia para intentar cumplir los plazos y ejecutar el proyecto posible y subvencionable de recuperación de galerías". Lo demás, insisten, "como las afirmaciones de IU, son afirmaciones inexactas y que solo quieren confundir y derivar responsabilidades propias".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales