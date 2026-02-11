El gobierno de Castrillón acelera la licitación para la obra en la mina de Arnao

"Los hechos certifican que no hubo un trabajo ejemplar", replicaron este martes desde el gobierno de Castrillón, del PP, a las declaraciones realizadas el día anterior por la edil de IU, Mar González, defendiendo que el trabajo técnico desarrollado en su día fue "impecable", y que el resultado fue la concesión de una subvención de 2.115.000 euros. "Cuestionar ahora ese trabajo no es más que una excusa burda para tapar la falta de gestión actual", reprochó la concejala de la coalición y, en el anterior mandato, responsable del área de Turismo.

"El proyecto estaba claramente mal diseñado, porque si era tan ejemplar, ¿por qué la cafetería no fue subvencionada al final por los fondos de la UE? y, ¿por qué el tramo de prolongación de las galerías era irrealizable como quedó claro con la inspección de la Brigada de Salvamento Minero encargada por nosotros?", se preguntan ahora desde el PP. El gobierno local recuerda fue necesario disminuir la previsión de ampliación de las galerías en un tramo de 200 metros a 37, "con la consiguiente reducción de su coste y la subvención de dos millones de euros a algo más de medio millón. Eso es así, diga lo que diga IU", defendieron los populares. También recuerda, en su defensa, la reducción en prácticamente la mitad del plazo de dos años previsto inicialmente para la obra y el hecho de que produjera "un retraso en la remisión de los informes preceptivos de Patrimonio y de Costas, que aparecen tras nuestras denuncias públicas".

El gobierno de Castrillón, encabezado por el popular Eloy Alonso, recuerda que, pese a las dificultades, se ha realizado "una licitación de urgencia para intentar cumplir los plazos y ejecutar el proyecto posible y subvencionable de recuperación de galerías". Lo demás, insisten, "como las afirmaciones de IU, son afirmaciones inexactas y que solo quieren confundir y derivar responsabilidades propias".