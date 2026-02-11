Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

Homenaje de la tertulia "La Gabardina" a Justo García y Lola Sánchez

La tertulia de "La Gabardina" celebró este martes una nueva reunión con protagonismo especial para los responsables hasta el pasado 31 de diciembre de Sidrería Yumay, Justo García y Lola Sánchez, tras cumplir el pasado año el establecimiento medio siglo de vida como negocio familiar. Arropados por los integrantes de "La Gabardina", fueron agasajados con un dibujo de Favila y unas palabras de agradecimiento a su labor en la hostelería. "Os podéis considerar afortunados por haber sobrevivido a un sector no siempre sencillo, que no conocía descansos y con horarios de sol a sol". Y concluyeron diciendo: "Os deseamos una feliz jubilación".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
  2. Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
  3. Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
  4. Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
  5. La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
  6. El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
  7. Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
  8. Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales

Isabel Suárez, directora del colegio Palacio Valdés: "Habría que inventar una canción del Antroxu de Avilés"

Isabel Suárez, directora del colegio Palacio Valdés: "Habría que inventar una canción del Antroxu de Avilés"

Homenaje de la tertulia "La Gabardina" a Justo García y Lola Sánchez

El Avilés tendrá "ventaja" para asumir la reforma en el Suárez Puerta: los requisitos para la futura concesión del estadio

Primer paso para el inicio de las obras del Albergue Refugio de Animales mancomunado liderado por Avilés

Primer paso para el inicio de las obras del Albergue Refugio de Animales mancomunado liderado por Avilés

Siete agrupaciones participarán en el certamen de bandas de Semana Santa de Avilés

Siete agrupaciones participarán en el certamen de bandas de Semana Santa de Avilés

Obras en una zona histórica de Avilés: obligan a demoler la cubierta de uno de los edificios de la muralla

Obras en una zona histórica de Avilés: obligan a demoler la cubierta de uno de los edificios de la muralla

Mariví Monteserín comparecerá en la Junta para explicar las cuentas de Avilés en 2022

Mariví Monteserín comparecerá en la Junta para explicar las cuentas de Avilés en 2022

Vox alerta del "aumento de la inmigración ilegal en Avilés": "Está generando una presión creciente en los servicios públicos"

Vox alerta del "aumento de la inmigración ilegal en Avilés": "Está generando una presión creciente en los servicios públicos"
Tracking Pixel Contents