Homenaje de la tertulia "La Gabardina" a Justo García y Lola Sánchez
La tertulia de "La Gabardina" celebró este martes una nueva reunión con protagonismo especial para los responsables hasta el pasado 31 de diciembre de Sidrería Yumay, Justo García y Lola Sánchez, tras cumplir el pasado año el establecimiento medio siglo de vida como negocio familiar. Arropados por los integrantes de "La Gabardina", fueron agasajados con un dibujo de Favila y unas palabras de agradecimiento a su labor en la hostelería. "Os podéis considerar afortunados por haber sobrevivido a un sector no siempre sencillo, que no conocía descansos y con horarios de sol a sol". Y concluyeron diciendo: "Os deseamos una feliz jubilación".
