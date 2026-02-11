Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencias por el viento en la comarca avilesina: desalojan el instituto de Piedras Blancas por riesgo de desprendimiento en el tejado

El Cabo Peñes registra rachas de 131 kilómetros por hora a las 20.00 horas

Coches de la Policía Local en Rivero

Coches de la Policía Local en Rivero / Ch. G.

A. F. V. / Ch. G.

Susto en Castrillón. Los Bomberos y la Policía Local desalojaron esta tarde el instituto Isla de la Deva por riesgo de desprendimiento de una parte del techo a causa del viento.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde. Fue la dirección del centro la que dio la voz de alarma, al haber una parte del tejado, en la zona del lucernario, que parecía estar suelta. Hasta allí se desplazaron efectivos de los Bomberos del parque de Avilés y de la Policía Local. Tras comprobar el estado de la cubierta se decidió desalojar el centro, en el que además de Secundaria y Bachillerato, también hay una amplia oferta de Formación Profesional. También se dio parte de la situación a la consejería de Educación, de la que depende el instituto.

Ramas caídas y contenedores "a la fuga" en Avilés

Las fuertes rachas de viento también dejaron pequeñas incidencias en Avilés. Según fuentes municipales, se ha registrado la caída de varias ramas de árboles y el desplazamiento de algunos contenedores. Asimismo, hubo una llamada de alerta por una chapa de un tejado en la calle Rivero que parecía estar suelta. La zona fue acordonada por la Policía Local.

Rachas de viento

En la comarca avilesina también se registró hoy una de las rachas de viento más fuertes de Asturias. La estación de Cabo Peñes (Gozón), registró una racha de 131 kilómetros por hora a las 20.00 horas.

Además, la estación del Aeropuerto, en Castrillón, marcó también la tercera temperatura más alta del Principado, 20,5 grados, a las 13.30.

