Isabel Suárez, directora del Colegio Palacio Valdés: "Habría que inventar una canción del Antroxu de Avilés"
Isabel Suárez tarda menos de un minuto en improvisar un disfraz de la reina de corazones y esto es así porque el colegio que dirige aborda este año la temática de "Alicia en el país de las maravillas". Una capa y una peluca de color rojo intenso sirven para antroxar. A su lado está el mono "Matías", que, tras un año de hibernación, despierta de nuevo en Antroxu, como manda la tradición, para alimentar su afán cotilla de todo lo que se cuece en esta época de desenfreno y despendole.
Ya que estamos en Antroxu, ¿longaniza frita o cocida?
Cocida, sin duda.
Y eso, ¿por qué?
Es típica de Avilés, de toda la vida.
¿Y si tiene que elegir un postre?
Frixuelos.
Frixuelos, un postre muy del Antroxu. ¿Por qué cree que hay que participar de alguna forma en el Descenso de Galiana?
Pues porque es que es una fiesta totalmente diferente a las demás, no te la encuentras en ningún sitio más. El ambiente es chulísimo y quién sabe si estará por allí el mono "Matías" montado en algún artilugio, todo es posible en Antroxu.
¿Qué disfraz se colocaría para participar en un desfile de Antroxu? ¿En qué se convertiría?
Pues siempre teniendo en cuenta el tema que propone Avilés, que este año es "Las mil y una noches", y que me encanta Egipto, iría de egipcia, por ejemplo.
Habla de la temática de Antroxu, vamos un poco más allá. ¿Con quién pasaría mil y una noches?
Pues con mi marido.
¿Y adónde viajaría en camello?
Uy, pues por el desierto, por esos desiertos de Marruecos, luego después por Petra, por esos lugares andaría en camello, sí.
Después de ese largo viaje, volvemos de nuevo a la tierrina, si tiene que elegir un espacio antroxero de Avilés ¿con qué rincón se quedaría?
Pues la zona del Ayuntamiento o Galiana.
Y eso, ¿por qué?
Pues por el descenso, que lo tienes ahí focalizado, ¿no? Y recordando los carnavales de cuando era más joven, que ya lo soy algo menos, y era Galiana y, bueno... a tope toda la noche.
Mójese, ¿Monarquía o República Antroxera?
Me quedo con la figura del Rey del Goxu y la Faba. Me parece un personaje que tenemos en el Antroxu de Avilés.
¿Una canción que no debe faltar en un Antroxu para disfrutar y bailar?
Como tenemos siempre de referencia a Brasil. Una samba de Río de Janeiro y "Carnaval, carnaval", eso no puede faltar. Pero ahora que lo pienso podíamos inventar una canción de Antroxu en Avilés.
¿Hay algún elemento imprescindible en su vestimenta carnavalera?
Pues una boa, alguna máscara. Estaría bien disponer de varios disfraces para todos los días.
n
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales