Isabel Suárez, directora del colegio Palacio Valdés: "Habría que inventar una canción del Antroxu de Avilés"

Isabel Suárez tarda menos de un minuto en improvisar un disfraz de la reina de corazones y esto es así porque el colegio que dirige aborda este año la temática de "Alicia en el país de las maravillas". Una capa y una peluca de color rojo intenso sirven para antroxar. A su lado está el mono "Matías", que, tras un año de hibernación, despierta de nuevo en Antroxu, como manda la tradición, para alimentar su afán cotilla de todo lo que se cuece en esta época de desenfreno y despendole.

Ya que estamos en Antroxu, ¿longaniza frita o cocida?

Cocida, sin duda.

Y eso, ¿por qué?

Es típica de Avilés, de toda la vida.

¿Y si tiene que elegir un postre?

Frixuelos.

Frixuelos, un postre muy del Antroxu. ¿Por qué cree que hay que participar de alguna forma en el Descenso de Galiana?

Pues porque es que es una fiesta totalmente diferente a las demás, no te la encuentras en ningún sitio más. El ambiente es chulísimo y quién sabe si estará por allí el mono "Matías" montado en algún artilugio, todo es posible en Antroxu.

¿Qué disfraz se colocaría para participar en un desfile de Antroxu? ¿En qué se convertiría?

Pues siempre teniendo en cuenta el tema que propone Avilés, que este año es "Las mil y una noches", y que me encanta Egipto, iría de egipcia, por ejemplo.

Habla de la temática de Antroxu, vamos un poco más allá. ¿Con quién pasaría mil y una noches?

Pues con mi marido.

¿Y adónde viajaría en camello?

Uy, pues por el desierto, por esos desiertos de Marruecos, luego después por Petra, por esos lugares andaría en camello, sí.

Después de ese largo viaje, volvemos de nuevo a la tierrina, si tiene que elegir un espacio antroxero de Avilés ¿con qué rincón se quedaría?

Pues la zona del Ayuntamiento o Galiana.

Y eso, ¿por qué?

Pues por el descenso, que lo tienes ahí focalizado, ¿no? Y recordando los carnavales de cuando era más joven, que ya lo soy algo menos, y era Galiana y, bueno... a tope toda la noche.

Mójese, ¿Monarquía o República Antroxera?

Me quedo con la figura del Rey del Goxu y la Faba. Me parece un personaje que tenemos en el Antroxu de Avilés.

¿Una canción que no debe faltar en un Antroxu para disfrutar y bailar?

Como tenemos siempre de referencia a Brasil. Una samba de Río de Janeiro y "Carnaval, carnaval", eso no puede faltar. Pero ahora que lo pienso podíamos inventar una canción de Antroxu en Avilés.

¿Hay algún elemento imprescindible en su vestimenta carnavalera?

Pues una boa, alguna máscara. Estaría bien disponer de varios disfraces para todos los días.

