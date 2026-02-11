IU de Castrillón defiende la viabilidad de su proyecto de ampliación de la mina de Arnao

"El proyecto era viable y podía ejecutarse en tiempo". Así lo afirman desde el grupo de municipal de Izquierda Unida de Castrillón, después de que el actual gobierno local, del PP, denunciase que el proyecto para ampliar la mina de Arnao, redactado en tiempos de gobierno local de la coalición, "estaba mal diseñado".

IU subraya que, "en el momento de su presentación, el proyecto cumplía los requisitos exigidos y contaba con una planificación realista que permitía su ejecución dentro de los plazos establecidos. "La viabilidad técnica de la ampliación de los casi 200 metros de las galerías estaba acreditada conforme a la información disponible y a los estudios previos realizados en la zona". “El proyecto se elaboró sobre la base de la información técnica existente, incluyendo las prospecciones realizadas durante las obras de 2010 y los planos de labores antiguas disponibles, la prueba de que era viable es que, en el año 2010 se realizó una rehabilitación similar de las galerías que hoy son visitables y como cualquier obra. Si para la viabilidad de la ejecución, se necesitaban más estudios se deberían haber hecho en tiempo y forma pero no nos tragamos que no fuera posible ejecutarlas”, defienden desde IU.

“En lugar de asumir responsabilidades, el Partido Popular opta por la desinformación y la confrontación política, cuestionando incluso un trabajo técnico del personal municipal y una empresa especializada externa que fue impecable”, critican los de la coalición, que también niegan que el espacio destinado a cafetería no pueda rehabilitarse. "En el expediente consta que el 2 de abril el Ministerio ya indicó al Ayuntamiento que las actuaciones financiadas incluyen la adecuación de espacios para a la ampliación de servicios, pero que no puede generar una actividad económica, esto no significa que no pueda hacerse, sino que no puede explotarse con fines lucrativos", argumentan, al tiempo que agregan: “Con su rehabilitación se mejoraría el equipamiento del museo con un coste cero, pero deciden suprimir esta actuación para intentar llegar al 60% mínimo que exige la subvención para no ser penalizados, una pérdida, sin duda, para el patrimonio municipal".

En base a esta argumentación desde IU exign al PP que "abandone la estrategia de la mentira y asuma sus responsabilidades porque su falta de trabajo y compromiso, está perjudicando un proyecto de interés patrimonial y cultural para el concejo": “Una lástima que el remate final de las rebajas de enero haya llegado también a una subvención que en el mejor de los casos, se va a quedar en el 50% de lo adjudicado por la negligencia una concejal liberada y un alcalde cómplice al que no le importa mentir aunque los datos demuestren otra realidad".