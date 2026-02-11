El Jueves de Comadres enciende el Antroxu de Avilés con las mujeres como protagonistas y actividades para inaugurar las fiestas

El Jueves de Comadres dará comienzo a la verdadera fiesta antroxera esta semana en Avilés. Miles de mujeres saldrán a la calle para disfrutar del comadreo, confraternizar mientras meriendan o cenan y, a la vez, reivindican el protagonismo que les corresponde como alma esencial del Antroxu avilesino. Y es que, en las últimas ediciones, se están recuperando personajes tradicionales femeninos como "La Vieya", quien tendrá su propio trono en la plaza de España.

Para celebrar este día, desde la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Avilés se ha diseñado un programa donde a las 17.30 horas, en la plaza Mayor de Llaranes, será el momento del bautismo y plantación de la Sardina del carnaval. La cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes es la encargada del acto y su posterior plantación en el balcón del lugar.

Más tarde, a partir de las 18.30 horas, por las calles del centro discurrirán pasacalles de comadreo con las charangas y fanfarrias "El Felechu", "Beerbena" y "Ceda el paso", con el objetivo de animar todas las meriendas y cenas de comadres.

Para las 20.00 horas, la plaza de España acogerá un momento de humor y empoderamiento femenino antroxero con el "Plántase La Vieya", donde el personaje se incorpora a este día y quedará "plantada" en el escenario. Después del pregón será el Pasucais de Xigantinos d'Antroxu acompañados de gaita y tambor.

Asimismo, la Casa de las Mujeres acogerá desde el 12 al 27 de febrero la exposición "Antroxu, Comadres y Club de Lectura. Una habitación propia". En ella se mezcla fotografía y literatura en la que las mujeres del club de lectura son las protagonistas disfrazadas según el tema central de cada montaje. Las fotos fueron realizadas por Anselmo Bernal Montes y los textos por Emma Lobato. Se inaugurará este jueves a las 19.00 horas.

Se trata de una fiesta asturiana con gran tirón, donde las mujeres se reúnen con sus amigas, grupos de trabajo o familias. Se disfrazan para la ocasión y disfrutan de comida típica de carnaval en los restaurantes y chigres, llenando de color todos los establecimientos del casco histórico de Avilés y el resto de barrios de la ciudad.