Nueva idea para los terrenos de Baterías en la apertura del Antroxu: "La Sardina de Llaranes" pide una nave para que "entren todos" los artilugios del Descenso de Galiana

Mazcarites y mazcaritos, antroxos todos. Otro año más aquí en esta maravillosa plaza junto a vosotros pa dar final al Antroxu del 2025 otorgando las gustosas y salerosas medallas a personas que contribuyen de una manera u otra a que el Antroxu de Avilés siga siendo referente en el norte de España, recordamos son las únicas medallas del mundo que se pueden comer, eso sí, bebiendo vino malo pa bajarlas.

Y hablando de sardinas os voy a trasmitir, lo que la ilustrísima chigrera mayor sardinera nos trasmitió para hacéroslo llegar. Esta no ye como la de Xixón, ni ye católica, ni va ir pegada a un monaguillo. No vaya ser que se entere el Arzobispo de Oviedo y la excomulgue, o peor que se inmatricule el palacio sardinil para soltar soflamas fascistoides.

Quier hacer un llamamiento a toda la población ante la deriva reaccionaria que se está viviendo en el mundo entero, sobre todo en la gente joven. Quier deciros que no caigáis en la trampa de una promesa de un mundo mejor o de una utopía, ya se ha visto en el pasado a lo que conducen esas promesas. Venden una falsa dictadura en la que supuestamente vivimos en la que cualquiera tiene la libertad de llamar al presidente del gobierno desde un parlamento hijo de puta sin tener consecuencia alguna. Que le pregunten a su abuelo que te podía pasar si llamabas hijo de puta al enano gallego, a Franco. A no ser que fuera igual de fascista que el. Entós la cosa cambia.

En este país seguimos padeciendo las consecuencias de los 40 años de fascismo, con miles de españoles enterrados en cunetas, con una elite empresarial beneficiada en esa época o con una iglesia que ha tenido que ser obligada a firmar un acuerdo con el estado para reparar miles de abusos dentro de su seno para reparar de algún modo el daño sufrido por esos niños y niñas, con muchas de ellas ya fallecidas. Sin reparación alguna, que se les expropie todo lo robado y que paguen el daño causado de una vez.

Sigue queriendo trasmitiros la sardina, como modo de recordatorio, que esta fiesta tan querida por todos nosotros dura de mañana al miércoles siguiente, que el antroxu de avilés no ye solo un día ni una fiesta en concreto, quier también recordaros que ye de pena ver a gente que dice que tanto quiere al antroxu estar sin antroxar por la calle, que a esos había que multarlos en condiciones, sin derecho a ná.

Yo no me andaría con tonteries y no la haría enfadar que, aunque la veáis ahí con esos morrinos y esos güellos tan divinos, aunque el izquierdo lo tenga un poco pipa, de tola sidra que lleva encima, como se enfade no tenéis avilés pa correr.

El pasado día 31 al desembarcar en el muelle de la rula de avilés, después de tomar unos culinos y comer unos pinchinos de tortilla acompañada de gente maravillosa y ya cansada de tan duro trayecto quiso volver a dar una vuelta por la villa de la que tantos años hacia se había marchado.

Quedó acojonada al ver el Niemeyer, preguntando si era el palacio de un tal Natalio al que había llegado a sus oídos habían detenido en Portugal tomando un vaso vino. Después al ver la muralla preguntó si seguía abierta la parra pa pasar a ver a saludar a Josefa y echar un cantarín con ella, pusose triste al enterarse que no y de la tristeza paso a la mala hostia al intentar leer las letras de un panel de información puesto en lo alto de la muralla, ella, como ye un poco miope el leer unas letras tamaño 12 a 4 metros metros de altura le resulta complicao.

Llegando al barrio lo primero que pregunto que donde estaban las baterías de cok, le explicamos que las tiraron abajo y que ahora hay una pugna pa decidir si se van usar pa aparcar torres eólicas o pa construir un excalextric de tanques para la industria de la guerra a lo que ella contestó que mejor usaban un trocín de ese terreno pa hacer una nave en condiciones para que todas las peñas que quieran bajar el descenso de galiana tengan un lugar para poder hacerlo y no tener que andar mendigando espacio por garajes y locales ajenos.

Ya en el barrio quiso darse un baño en la poza de detrás del campo fútbol y al ver la cantidad de ratas que había temió por su integridad física y casi tenemos que llevarla al ambulatorio al ver el estado en el que sigue estando el río arlos. Un lavado de cara no es una limpieza y este rio demanda una limpieza integral.

La cosa se fue calentando y cuando vio los parques infantiles en los que había toboganes de cuando era ella pequeña, halla por el pleistoceno, quiso entrar a ver el colegio donde ella había hecho parvulitos y ¿cuál fue su sorpresa pensando que le abriría ana la puerta? Que no había conserje, quiso saltar la valla, pero se le quitaron las ganas al ver el estado en el que está la casita. Se puso a llorar pensando en los críos que no pueden disfrutar del colegio como ella lo había disfrutado. Esperemos que todas las inversiones prometidas se lleven a cabo y toda esta dejadez sea para tener una escusa y cerrar el colegio. Que ya llego a nuestros oídos que algún listo quier abrir un museo. Nos tendrán enfrente. Y cuidao con los de Llaranes cuando nos juntamos.

La mala hostia seguía y seguía creciendo por momentos y quiso ir a ver su centro de FP donde estudió el grado medio de tornera fresadora y allí ya si que reventó, todo el centro desvalijado y dejado por parte de los responsables municipales que ahora nos venden una manzana de talento, dejando caer unos edificios para construir otros, no se sabe si habrá talento lo que si hay ye mucho listo.

No quiso ver más porque le entro la vena revolucionaria y llamo a sus antiguos camaradas de clase pa invadir Valliniello, y reclamar que se haga el mismo trato a las zonas de la periferia que al centro, pero al contarle que Valliniello es la zona más olvidada y dejada por parte de todas las administraciones y que no le iban a hacer ni puto caso ni unos ni otros, se le quitaron las ganas, bebió un vaso de aguardiente y mando que la lleváramos a sus dependencias para poder descansar hasta esta fecha.

Y aquí estamos otra vez, otro año con este sardino repunante que os comunicó lo que la señora nos trasmitió.

Empezamos como siempre dando las gracias a cada una de las personas o entidades que año tras año colaboran con nosotros en que todo esto salga adelante. Este año con más peso si cabe. Tras la sustracción del material que sufrimos el domingo pasado desde aquí damos las gracias a todas las peñas y colectivos, que no fueron pocas, que se pusieron en contacto con nosotros para echarnos una mano. Y que si alguien necesita banderines que los pida, que pa una fiesta prao valen de sobra.

Esto ye lo guapo del antroxu, que, aunque sea duro y tes reventao de currar, si alguien lo necesita ahí estamos para lo que haga falta. También desde esta atalaya reclamamos un giro importante en la figura del Rey del Goxu. No puede ser que se cree una comisión para su elección en la que estén representadas peñas de Galiana y que estas, por lo menos una, no este obligada a presentarse, ya no nos metemos que sea por sorteo o como lo quieran hacer. No puede ser que el titulo del Rey del Goxu recaiga en unipersonalismos, que ya sabemos lo que pasa luego. Tiene que ser obligación ser un colectivo, con ganas y que demuestre que quiere esta fiesta, por que si no querido público nos vamos a la mierda.

Y ahora vamos a repartir, pero de otra manera, este año estrenamos tabal nuevo y empezamos a repartir.

La primera medalla es para una persona que siempre colabora desinteresadamente en que esto salga bien, se trata de juan martínez de la farmacia de la Plaza mayor. Cuando llegan estas fechas nos cede un local de su propiedad para que lo podamos utilizar para hacer las cosas que por tamaño no podemos hacer en nuestro local. concedemos a Juan Martínez la sardina arenque natural por méritos hacia esta cofradía.

La segunda es para la asociación Rey Pelayo entidad sin ánimo de lucro fundada en 1993 dedicada a la gestión de servicios y programas para personas con discapacidad intelectual. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Llevan participando desde su fundación en las actividades del antroxu y por ello concedemos a asociación rey pelayo como sardina arenque natural por meritos hacia el antroxu avilesino.

Continuamos con un Antroxu de pro. Presidente de la peña Esto es Ébano, solo por tener que lidiar con la cantidad de gente que son en la peña merece premio, pero aparte lleva desde los inicios de esto ligado a la fiesta formando parte de diferentes colectivos. Por ello concedemos la sardina arenque natural por meritos hacia el Antroxu avilesino a: Santiago Vazquéz.

Continuamos con una persona que lleva desde los inicios del antroxu, componente de la peña la pecera, una de las peñas veteranas del antroxu. Y aparte vecina de este barrio. Verla emocionada al recibir la noticia hace que esto sea aún más especial, por ello concedemos como sardina arenque natural por meritos hacia el antroxu avilesino a: Loli Álvarez.

Por último, a los que la comisión antroxera ha otorgado el título de Príncipes del Goxu y de la Faba, los peluqueros antroxeros. Desde aquí queremos darles los mejores ánimos posibles pa soportar la tan pesada corona antroxera concedemos como sardina arenque natural por derecho a los peluqueros antroxaos.

Este año recuperamos una antigua distinción que recaía sobre personas o colectivos que tratan de salir de tono en el Antroxu protestando por cualquier cosa. Se trata de la distinción de bastonero de oro, el bastón no ye de oro, ye de plástico, que vale de almohadilla para el avión o lo que el agraciado crea oportuno.

La figura del bastonero era la que iba apartando en los bailes a las parejas que se arrimaban mucho, ósea, tocar los cojones a los probes que taban bailando agarraos. En esta ocasión el bastón de oro ye para la asociación avilesina contra el ruido y para el iluminao que se dedico a poner pegatinas por el parche el año pasao queriendo quitar las verbenas de Antroxu del Parche. Pueden pasar a buscarlo cuando quieran, pero que avisen pa poner por megafonía el solo te pido de manolo escobar al altu la lleva, y el bastón que lo repartan que no se puede andar gastando perres en plástico.

Bueno amigos que os veo con cara de fame, se me olvido deciros la ultima cosa que me dijo la sardina que os trasmitiera.

Que lo paséis en grande y como decía mi güela, lo importante ye saber llegar, pasalo bien y no mancase, recordando que si la marea del antroxu te quier llevar, déjate llevar.

Y sobre todo fundamental, si algo no os gusta, no me seáis repunantes, que tampocu ye, pa ponese así.

muyerineeeessssssss, muyeroneeeessssssss, paisaninooooooossss, paisanoneeeeessss, rapaciiiinoooooossss, rapazoooooooonesssss.

Asomaros como rayos a ventanas y balcones y sin mas perdida de tiempo ocupar con vuestro garbo, salero, hermosura y sobretodo buen rollo las calles de este avilés nuestro. Desde hoy hasta el proximo miercoles cenicero.

Y como se enfrian los callos y los garbanzos pierden calor, ordeno que se abra la tapa del puchero por orden del gobierno sardinero.

Puxa l’Antroxu d’Avilés

Puxa Llaranes.

Puxa Asturies.

En Llaranes a 11 de febrero del 2026.