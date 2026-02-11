La pitanza del Parche inaugura la folixa de Antroxu "de las mil y una noches" en Avilés

"La Pecera" y "Abuelo Anselmo" están en los fogones de las patatas con costillas o de las costillas con patatas, y todo ello con longaniza y chorizo, esa es la duda cargada de ironía. La charanga "Beerbena" anima la fiesta. Es la pitanza del Antroxu y Yolanda Alonso, concejala de Festejos del desierto, anima a la fiesta, a la participación y a disfrazarse.

"Hay que compartir en la calle y reivindicar el Antroxu, esta es la esencia y lo que hace de esta una fiesta diferente", defiende de una celebración a la que cada año se suma más personal. Payasos, Nicolás Maduro, chinos, árabes y el teniente coronel Tirovidrio, y todos en una colorida armonía.

Comienza el Antroxu. "Y mañana (por hoy) a Llaranes", afirma Begoña Bartolomé.