Estas serán las restricciones de tráfico marcadas por la Policía Local de Avilés para la celebración del Antroxu

Como consecuencia de las celebraciones del programa de Antroxu, la Policía Local advierte sobre las diferentes afecciones de tráfico que afectarán a Avilés del 13 al 18 de febrero.

Viernes 13

A partir de las 17.00 horas, durante el paso del desfile d'Escolinos Antroxaos, se producirán restricciones al tráfico en distintas calles: parque del Muelle, plaza y calle de Pedro Menéndez, plaza de La Merced, calle de La Cámara y plaza de España. Por las malas previsiones meteorológicas, la fiesta que se celebra al acabar el desfile se dará en el patio cubierto del colegio Palacio Valdés.

El desfile atravesará la plaza de España y continuará por las calles San Francisco y Galiana, generando a su paso un corte puntual en la circulación en la unión con la avenida de Cervantes, así como en el tramo inicial de la avenida Portugal hasta la entrada al colegio Palacio Valdés.

Más tarde, a partir de las 18.00 horas, quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España por la ceremonia de Coronación de los Reyes del Goxu y la Faba. A partir de las 22.30 horas, será con motivo de las actuaciones musicales previstas.

Sábado 14

De 9.00 a 14.00 horas quedará restringido el estacionamiento y circulación de vehículos en la travesía de la Industria, en el tramo comprendido entre las travesías del Cristal y del Torno para la salida de artilugios del Ascenso de Galiana. De la misma manera, estará prohibido el estacionamiento de vehículos a partir de las 9.00 horas en el tramo de la avenida de Portugal comprendido entre la avenida de Cervantes y la plaza del Carbayedo. A partir de las 14.00 horas, ocurrirá en el tramo comprendido entre las calles Jardines y La Cámara.

Con motivo del "Ascenso del descenso" (el traslado de artilugios para el Descenso de Galiana), se producirán restricciones de tráfico puntuales, así como posibles retenciones por caravana de artilugios lentos en la travesía de la Industria, avenida de Lugo, avenid de Los Telares, calle Emile Robin, plaza de Pedro Menéndez, calle Pedro Menéndez, plaza de La Merced, calle de La Cámara, plaza de España, calle San Francisco, calle Galiana y avenida de Portugal.

A partir de las 15.00 horas hasta la finalización del Descenso de Galiana, quedará prohibida la circulación de los vehículos autorizados a residentes y comerciantes en toda la zona peatonal de las plazas de España, calle San Francisco, plaza de Domingo Álvarez Acebal, Galiana, calle de la Cámara y calle Doctor Graiño.

Desde las 18.00 horas y hasta que acabe el Descenso de Galiana, estará prohibido circular por la calle Doctor Graiño en su tramo comprendido entre las calles Fernández Balsera y La Muralla. A partir de las 23.30 horas, estará restringida la circulación de vehículos a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España, con motivo de las actuaciones musicales previstas.

Domingo 15

Entre las 18.30 y las 21.00 horas, quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España por el Concurso de Mascotes Antroxaes y el Disco Antroxu infantil.

Lunes 16

Estará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España a partir de las 19.00 horas y de las 22.30 horas con motivo de la celebración del festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias y el espectáculo musical, respectivamente.

Martes 17

Con motivo del Gran Desfile de Antroxos, Moxigangues y Carroces, se restringirá el estacionamiento a partir de las 13.00 horas en algunos tramos de las calles José Cueto, La Cámara y Francisco Orejas Sierra (entre Cuba y José Cueto). También estará prohibida la circulación de vehículos a partir de las 17.30 horas en plaza de España, calle de La Cámara, plaza de la Merced, calle José Cueto, Francisco Orejas Sierra, Esther Carreño, Juan Ochoa y Juan XXIII. También habrá cortes puntuales en la calle Fernando Morán tramo comprendido entre el colegio el Quirinal y la calle Juan XXIII.

Miércoles 18

A partir de las 19:30 horas, quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza del Carbayo, con motivo del velatorio de la Sardina. Y a partir de las 20:30 horas ocurrirá lo mismo por el área peatonal de la plaza de España, por la quema de la Sardina.