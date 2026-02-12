Capitanía Marítima de Avilés participó en 39 emergencias en el mar en todo 2025
El organismo, dependiente de Transportes, efectuó 287 inspecciones de seguridad a lo largo del año pasado
Agencias
La Capitanía Marítima de Avilés realizó durante el año 2025 un total de 287 inspecciones a embarcaciones para el control de la seguridad y la lucha contra la contaminación, entre ellas 44 a buques extranjeros y 96 a buques de bandera española. Además, según el balance ofrecido este jueves por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del que depende la Capitanía, se llevaron a cabo 58 inspecciones a buques en construcción, 47 de control de desechos de los buques (PRF) y otras 23 de control del contenido de azufre de los combustibles a bordo.
La Capitanía Marítima ha destacado de su balance de 2025 la apertura de 9 expedientes sancionadores a embarcaciones que incumplieron la normativa. La mayoría de los expedientes se abrieron a barcos que tenían caducados despachos, títulos, certificados o lo equipos, así como por incumplimiento de los enroles.
Además, dirigió 39 emergencias relacionadas con la búsqueda y salvamento de vidas humanas en la mar, junto al Centro de Coordinación de Salvamento, dependiente de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. Las emergencias consistieron principalmente en el rescate de barcos que quedaron sin máquina, la extracción de objetos a la deriva y la evacuación de enfermos o la búsqueda de personas caídas al mar.
Las capitanías marítimas trabajan para garantizar el salvamento de vidas humanas en el mar, la seguridad del transporte marítimo, la prevención y lucha contra la contaminación, y el control del tráfico marítimo, entre otras competencias.
