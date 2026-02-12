Científicos detectan que la xarda desplaza sus zonas de desove hacia el norte por el aumento de la temperatura del agua del mar

Una tesis doctoral desarrollada en el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) revela una expansión reciente de las áreas de desove de la caballa del Atlántico nororiental (Scomber scombrus) hacia latitudes más septentrionales, un cambio que podría estar relacionado con el aumento de la temperatura superficial del mar y con modificaciones en los procesos oceanográficos.

El trabajo analiza en profundidad la dinámica reproductiva de esta especie de gran importancia ecológica y socioeconómica en Europa y ofrece una visión integral de cómo se distribuye, se reproduce y responde a los cambios ambientales y a la presión pesquera en un escenario de cambio climático.

Además de esta expansión reciente de las zonas de puesta hacia latitudes más al norte, la investigación confirma la importancia histórica del mar Cantábrico como área de reproducción e identifica rangos ambientales preferentes de temperatura, salinidad y profundidad del fondo marino (batimetría) en la que se distribuyen los huevos de caballa, que ponen de manifiesto su capacidad de resiliencia reproductiva frente a la variabilidad ambiental.

Tesis doctoral

“El uso de la abundancia de huevos de caballa ha permitido caracterizar con mayor precisión los hábitats de reproducción y revelar interacciones no lineales entre factores ambientales, geográficos y poblacionales, lo que subraya la importancia de integrar estos componentes para comprender la dinámica reproductiva”, señala Gersom Costas, científico del Centro Oceanográfico de Vigo y autor de la tesis.

La investigación se basa en más de tres décadas de datos procedentes de las campañas internacionales trienales de ictioplancton realizadas en el Atlántico nororiental, coordinadas por el grupo de trabajo WGMEGS (Working Group on Mackerel and Horse Mackerel Egg Surveys) del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES por sus siglas en inglés), en las que participa activamente el Instituto Español de Oceanografía. La tesis adopta un enfoque multidisciplinar, que combina análisis descriptivos, evaluación espacial y modelización espaciotemporal, integrando información biológica con variables oceanográficas.

La tesis, titulada ‘Método Anual de Producción de Huevos en la caballa (Scomber scombrus L.) del Atlántico Noreste’, ha sido realizada en el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO-CSIC y dirigida por el Dr. Graham Pierce del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC). La tesis se ha realizado en el Programa de Doctorado en Ciencia, Tecnología y Gestión del Mar ‘DO*MAR’ y ha sido defendida en la Universidad de Vigo en enero de 2026.