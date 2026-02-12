"Va a estallar el obús", proclaman las Comadres de Avilés en una noche para "mujeres libres"

Las mujeres han tomado la calle. Jóvenes y no tanto, eso es lo de menos. La noche de Comadres es para ellas y beben, fuman, cenan y bailan y hacen lo que les da la gana. "Somos libres", espeta Carmen García al salir de la merienda de las amas de casa de Avilés. Va vestida de Frida, la artista. Hay más como ella. Son muchas y con mucha marcha. "Va a estallar el obús", afirma Geli López, que va de rockera. "De Fortu", concreta. Otras amigas imaginan que están en un cabaret con sus "chulos" que se hacen llaman "Paco Cascos" y "Juan Artime" pero en realidad son Paqui Herrero y María Teresa García. Todo es una fiesta en la ciudad y hay tiempo para todo. "Es una fiesta -dicen de las comadres- para desinhibirse, salir con amigas, cenar y también, si cuadra, criticar a los paisanos", comentan en grupo en El Parche, antes de cenar. "Ya venimos un poco entonadas de casa", detalla Ana Bella, otra cabaretera de ese animado grupo que quiere dejar claro que "no solo" sale la noche de Comadres. Cenan las de IU, las del PSOE y las del PP, unas cenan y otras toman un vino, por separado.

Bingo reivindicativo y clown

La tarde noche de Comadres comenzó con la plantación de La Vieya, su versión gigante que acompañaba a la del Cornelu y otros mazcaritos. Estaban en el escenario con los aún Príncipes del Goxu, los "Peluqueros antroxaos", y luego siguieron todos juntos de pasacalles por el casco histórico de Avilés. Hubo también charangas que animaron la tarde de una jornada que muchas, muchas mujeres, marcan en rojo en el calendario. Las chicas del club de lectura "Una habitación propia" inauguraron exposición de fotos de sus años de Antroxu y de Comadres y también, luciendo atuendos que recuerdan a escritoras, portaban sombreros de color lila. Les Rudes y las jóvenes feministas tienen organizada una fiesta en la que hay bingo, reivindicación por el próximo 8M y risas con la clown "V de Verde" y música con la dj "Flama Rosa".

Hay siempre alguien que se estrena en Comadres. Es el caso de Basi Carrera, que lleva treinta años en Avilés y antes no se le arreglaba salir. A Carmen Merchante, su amiga, vaya que sí. "Hoy nada de paisanos y mañana, a ver...", comenta con sorna ante Isabel Costa y Geli García. Fluye el humor y la alegría.

Diademas marinas en el PSOE y cena con antifaz para el PP

Dos exediles de IU, Llarina González y Carmen Conde, y la actual Ana Solís están la fiesta con Les Rudes y van disfrazadas de las primeras concejalas de la historia de Avilés: Isabel Palacio, Nieves Arias y María Suárez. Las mujeres del PSOE están en otro restaurante próximo. Van con una diadema puesta con motivos marinos. La alcaldesa, Mariví Monteserín, tiene algo parecido a un pulpo en su cabeza. "Es el día de las mujeres en la calle, a comadrear", celebra junto a sus compañeras de partido, concejalas y afiliadas.

Las mujeres del PP estaban de cena en un local próximo a la sede del PSOE, van con antifaz, aunque se puede apreciar a simple vista que no hay ninguna concejala. Sí están Estefanía Rodríguez, presidenta del PP de Avilés, y la diputada Susana Fernández, el resto hasta llegar a las 18 son afiliadas. "Es un día para confraternizar y celebrar el Antroxu", señala Rodríguez. Al inicio de Rivero, en una terraza, están la portavoz municipal y diputada nacional, Esther Llamazares, la edil Ceila Fernández y el concejal Pablo Menéndez, entre otros. "Nunca salí de Comadres", señala Llamazares, que llegó por la tarde de Madrid.

Un encuentro de los de toda la vida

Eva Lobeiras estaba con sus amigas cenando. "Venimos siempre juntas", señala en una mesa de las grandes en la que había más de una veintena. Desbordan alegría y buen humor en una jornada en la que Lumi Hernández, Reme Valle, Silvia Martínez y más muchas más, ríen y se ríen de todo. Y todo porque es Antroxu. "Si no tienes sentido del humor, qué te queda", concluye María Menéndez, con "más de veintipico años de Comadres".