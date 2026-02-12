La costera de la xarda apunta a ser la más "madrugadora": la flota sopesa adelantar la pesquería a este mes de febrero

Este 2026 puede tener la xarda más "madrugadora". Por primera vez, la flota asturiana sopesa adelantar la costera de la caballa, que tradicionalmente comienza a mediados de marzo, una vez que el Ministerio, antes que nunca también, ha emitido ya la resolución de reparto de las cuotas definitivas de caballa sur para el cerco y el arrastre de fondo en el Cantábrico y noroeste, junto con las cuotas iniciales de otras especies asignadas a esta flota como jurel, merluza o cigala, entre otras.

El reparto beneficia a cerca de 4.300 buques de cerco, arrastre y otras artes de estos caladeros, del golfo de Cádiz y de los buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de Portugal. El objeto de este adelanto es que la flota pueda realizar una mejor planificación de su actividad a comienzo de año y disponer así de seguridad económica.

Descarga de cajas de merluza del pincho en el puerto de Avilés en una imagen de archivo. / LNE

La pesquería de la caballa sur cuenta para 2026 con 9.745 toneladas de cuota, que es algo más de lo previsto inicialmente, que llevaba a un descenso de más de 70 por ciento de las capturas para la flota asturaiana. La cifra alcanzada ahora, esas 9.745 toneladas, “es el reflejo del trabajo realizado por la Administración española para paliar el efecto negativo de la reducción de cuota planteada por la Comisión Europea ante la delicada situación que presenta esta especie, de gran trascendencia para la flota de cerco, arrastre de fondo y artes menores del Cantábrico y noroeste”.

Un buen enero para la rula avilesina

Borrascas que hicieron tambalearse a los barcos y una jornada de paro total de la flota asturiana podría ser el resumen del mes de enero para el sector pesquero. Pero es más, al menos para los barcos que tienen en Avilés su centro de operaciones: durante enero de 2026, el puerto de Avilés se consolidó como el principal centro pesquero de Asturias, concentrando el 79% del volumen total de capturas regionales. En números totales: en Avilés se vendieron 405.260 kilos de los 513.923 descargados en la región. Estas cifras tienen especial relevancia teniendo en cuenta que en 2025 Gijón adelantó por primera vez a la lonja avilesina como la que más kilos subastó de la región, una tendencia que ya se había constatado durante el primer semestre del ejercicio pasado.

La merluza, pez estrella

La merluza fue, una vez más, la especie más capturada, con más de 272 toneladas, lo que representa el 94% de las capturas de Asturias. Si bien enero es un mes tradicionalmente flojo para las rulas asturianas, el comienzo de año ha sido mejor que el anterior en Avilés, con un 2,2 por ciento más de descargas. Aunque la estrella ha sido la merluza, otras especies tuvieron presencia en los muelles locales: la bacaladilla (42 toneladas), el chicharro (12 toneladas)…

Y su precio...

En términos económicos, las capturas de Avilés generaron más de 2,3 millones frente a los 3.086.068 euros registrados en el conjunto de las lonjas asturianas. Si bien se dieron casos anecdóticos como el del santiaguín, que se vendió de precio máximo a 117 euros, pero con apenas unos gramos descargados, hubo especies con más presencia. La merluza se vendió a 5,99 euros de precio medio (25,90 euros por kilo de precio máximo), el besugo a 33 euros por kilo de media, el lenguado a casi 24, el pulpo a 11…