El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: "Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia"

“Estoy ya que me tiemblan las piernas, menos mal que solo quedan días. Esto es ya el arreón final”, confiesa Dani Rogel, de “Los Arrexuntaos”. Estas horas están siendo especialmente intensas dentro de las naves del Antroxu. El espacio huele intensamente a pintura y no paran de sonar radiales y altavoces al ritmo de las canciones que quieren protagonizar el descenso de Galiana. En cada artilugio hay un miembro de la peña subido en él como un gato, acabando de perfeccionar cada detalle. “La verdad que estoy impresionado. Estas obras podrían competir con las Fallas de Valencia”, reconoce José Luis Martín, maestro fallero y uno de los miembros del jurado que este sábado escogerá al mejor del Desfile de Galiana.

“Mi primera duda al entrar en la nave era saber si en los equipos había alguien que trabajase de esto como si profesión. Cuando me han dicho que no, que esto lo hacen en sus ratos libres, me he quedado aún más impresionado”, reconoce Martín, que confiesa que “no conocía la fiesta hasta que se me planteó la posibilidad de venir aquí”. “Me empecé a enterar de como funciona a través de fotografías, pero aquí me está llamando todo muchísimo la atención. Con la espuma no puedes ver todo el trabajo que hay de escultura y pintura”, apunta el valenciano, que pone especial atención en el tiempo en el que disponen los artesanos avilesinos para crear sus obras. “Me sorprende que en mes y medio la gente pueda crear cosas así. Tiene que ser muy guapo formar parte de un equipo de estos”, señala el fallero, que lo tiene claro: “Estáis a un nivel que aquí hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia”.

EN IMÁGENES: El jurado del Descenso de Galiana visita las naves del Antroxu / Mara Villamuza

Yolanda Alonso, concejala de Cultural, confiesa que “el jurado lo va a tener muy complicado”. “Cada año los artilugios son más espectaculares, cada vez tienen más complejidad”, detalla la edil, quien explicó que la decisión de que el jurado del Descenso de Galiana se acercase a las naves es “una reivindicación de las peñas”. “El jurado, en el Descenso, solamente ve el desfile unos minutos. Se ve su majestuosidad, pero también es interesante que el jurado vea cómo es el proceso de construcción en general”, explicó Alonso. El jurado lo conforman, además de la concejala y Martín, Óscar García, representante de las Carrozas de Valdesoto; Ana Isabel Barrio, directora de Factoría Cultural; y Mercedes Famos, de la tienda "Mano de Santo”.

Los nervios en las naves del Antroxu se juntaban ayer con el cansancio tras días intensos de trabajo. Todo tiene que estar listo para que, en 24 horas, de inicio la gran fiesta del año en Avilés. “El nivel este año está altísimo, hay cosas impresionantes”, asegura Rogel, uno de los clásicos de la cita. Y es que, con un simple vistazos, se pueden ver serpientes que se mueven al ritmo de la música o palmeras diseñadas al milímetro con porespán. “Este año conseguir la victoria va a estar más complicado que nunca, la gente le ha dado mucho a la cabeza”, era el comentario más escuchado.

Y hoy, la coronación. Aunque primero habrá desfile d’Escolinos antroxaos con salida del parque del Muelle y llegada al Parche. El centro comercial El Corte Inglés acogerá el Concurso de Mascotes Antroxaes con un primer premio de 100 euros patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés y, de vuelta a la plaza de España, se llevará a cabo el Acto de Coronación de "Los Peluqueros Antroxaos" como Reyes del Goxu y la Faba, antes de la actuación de "Los Toreros Muertos" y DJNANO. El sábado, Galiana; el domingo... Y así, un no parar hasta el miércoles, de entierro.