Estallido de color para celebrar el Antroxu en el cole

El alumnado avilesino ha tomado los patios escolares y lo ha hecho con colorido propio del Antroxu. Han organizado juegos y otras actividades en las que lucir sus mil y un disfraces. Ninjas, personajes de videojuegos, nómadas del desierto, ninfas y otros seres que han brotado de la imaginación de los pequeños para compartir un día diferente en las aulas.

El fuerte viento chafó el plan de los escolinos del colegio Marcelo Gago, que tenían previsto desfilar por el parque de La Magdalena; sin embargo, el centro improvisó una gala en el salón de actos presentada por la pequeña Carmen Rodríguez. Por su parte, los del CP Poeta Juan Ochoa de La Luz organizaron un pasacalles por el barrio que llenó de color la mañana.

En el colegio Palacio Valdés organizaron una fiesta en el patio, al tiempo que en el CP Enrique Alonso hubo bailes y más actividades en el polideportivo de un centro que se volcó con el mundo mágico de Aladino. Finalmente, los del colegio Marcos del Torniello organizaron una batalla de huevos de Antroxu y un desfile por el patio para mostrar su original temática de "Ali Babá y sus 108 ladrones de corazones, sueños y risas".

Las clases ya han finalizado pero los escolinos no descansan. Este viernes partirán desde el parque del Muelle con su tradicional desfile que finalizará en el patio del colegio Palacio Valdés.