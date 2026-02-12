Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
El Yanik vuelve a celebrar su particular propuesta gastronómica
Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España estará en la plaza de Avilés. El Yanik Barra Mercado, uno de los establecimientos hosteleros del mercado avilesino organiza una nueva edición de su menú degustación miniatura en el que participarán Aarón Ortiz, del Restauante pamplonica Kabo, distinguido con una estrella Michelin; Iñigo Kortabitarte, de Kobika, en Durango, Vizcaya; y Jonathan González, de la pastelería Cabo Busto, en Cudillero. Además, también participará todo el equipo del Yanik con Mariano Mier a la cabeza.
La propuesta incluye un menú cerrado con aforo reducido. "La cercanía con el público será nuevamente uno de los rasgos diferenciales del encuentro: los asistentes podrán disfrutar de las elaboraciones directamente en barra, con la participación activa de los propios cocineros", explican desde el restaurante. Las reservas pueden cerrarse a través de la web www.restaurantic.es.
El Yanik es uno de los referentes gastronómicos de la plaza de Avilés, donde la restauración ha ganado peso en el último año y medio. De hecho, tal y como señalan desde la gerencia, son numerosos los empresarios que están interesados por ocupar uno de los puestos del mercado, para el que hay lista de espera.
