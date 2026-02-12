Foro pide soluciones ante el "caos circulatorio" de la avenida San Agustín y Los Telares

El presidente de la comisión directiva de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha trasladado "su preocupación por el creciente caos circulatorio que sufre la ciudad" y urge medidas para corregir una situación que "está convirtiendo Avilés en una ciudad incómoda para vivir". Remarca que circular en vehículo "es una odisea" y entiende que el ejemplo está en la avenida San Agustín, vía clave tanto para salir del centro urbano como para acceder al Hospital San Agustín o al barrio de El Quirinal. "Los recientes cambios introducidos, con un carril descendente y la instalación de seis semáforos en apenas unos metros, están provocando importantes retenciones y atascos monumentales", indica el presidente de Foro Avilés, que tilda de "lamentable" que mientras se celebra el 50º aniversario del hospital "se estén generando atascos que dificultan la entrada al hospital y el acceso al aparcamiento”. Y eso, continúa, conlleva retrasos para realizar pruebas médicas o consultas.

La problemática, entiende Foro, es similar en la avenida de Los Telares ya que es un "foco continuo de atascos tras su reurbanización". La reducción de carriles, el incremento de semáforos y la ampliación de aceras en una carretera nacional por la que necesariamente deben transitar vehículos está generando importantes dificultades circulatorias. A ello se suma que en esta avenida se encuentran las estaciones de autobuses y tren, lo que incrementa el tráfico de vehículos que trasladan viajeros.

Del Viso criticó además la señalización del “Kiss & Ride” próxima a las estaciones de Los Telares y propuso "otras funciones más útiles y comprensibles, como la instalación de una estación de carga para vehículos eléctricos, una base de bicicletas de alquiler o un pequeño espacio para estacionamiento de motos, apostando por soluciones prácticas y orientadas al ciudadano".