Fundavi sella un acuerdo de colaboración con Aceites Abril hasta 2029
"Es un apoyo muy importante para nuestro club de baloncesto femenino", manifestaron desde la Fundación avilesina
I. G.
La Fundación Deporte Avilés (Fundavi) ha firmado un convenio de colaboración con Aceites Abril esta mañana en el Ayuntamiento de Avilés con la presencia del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. El acuerdo ha sido suscrito por el responsable de la empresa, Luis Pérez Canal; la presidenta del ADBA, María José Ondina; y el gerente de Fundavi, Juan Bedia, que supone que Aceites Abril se incorpora como colaborador de Fundavi hasta 2029 con apoyo expreso al baloncesto femenino, el ADBA, que compite en Liga Femenina 2.
El apoyo de la empresa aceitera es valorado por el gerente de Fundavi como "una extraordinaria noticia para Fundavi y el ADBA. Es un apoyo muy importante para nuestro club de baloncesto femenino, que lleva 40 años de una excepcional labor en favor del baloncesto y del deporte femenino en Avilés y Asturias. Son una entidad muy valorada y un honor para Fundavi que sea uno de los clubs que han creado la Fundación hace casi 23 años. Esta colaboración es fundamental para garantizar la continuidad con el trabajo desde la base, con el proyecto con el Sanfer, y la visibilidad que ofrece el primer equipo por toda España”.
