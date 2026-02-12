La huelga de los estibadores sigue adelante tras la reunión en el Sasec

El colectivo de estibadores del puerto de Avilés continuará adelante con la convocatoria de huelga para impedir el cierre del Centro Portuario de Empleo (CPE), tras finalizar sin acuerdo la reunión mantenida este jueves en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Manuel Pravia, portavoz de los estibadores, ha explicado que la solución ofrecida en la reunión para desconvocar la protesta no ha satisfecho a la parte social, por lo que los paros se mantienen del 16 al 20 de febrero y del 23 al 27 de febrero, ambos incluidos, mediante interrupciones parciales de una hora en todas las franjas horarias del día.

La medida de protesta supondrá una afectación continuada a lo largo de todas las jornadas laborales señaladas, según la previsión de la representación de los 41 trabajadores llamados a secundar los paros.

El conflicto tiene su origen en la decisión de las empresas socias del CPE de avanzar en su liquidación y cierre definitivo, una medida que los trabajadores han interpretado que no está justificada por causas económicas, organizativas ni productivas.

Pérdida de empleo

La representación de los trabajadores ha considerado que la desaparición del CPE supondría la extinción de los contratos de trabajo, la pérdida de empleo directo e indirecto y un grave impacto económico y social tanto para Avilés como para en el conjunto de Asturias, al tratarse de un servicio estratégico como es la manipulación de mercancías.

Además, los estibadores se han quejado de la falta de personal, que les obliga a asumir sobrecargas de trabajo, con excesos de jornada y turnos que superan lo pactado en convenio.

Las cifras

Según datos de Puertos del Estado, este modelo presenta beneficios crecientes y la actividad portuaria crece a una media del 10% anual a nivel nacional. Otra ventaja, precisan los estibadores avilesinos, es la especialización: “Los trabajadores de estiba desarrollan habilidades y experiencias en diferentes tipos de carga y operaciones portuarias al trabajar para todas las empresas del CPE”, añaden los estibadores, que consideran que el nuevo modelo previsto juega a favor “de la inestabilidad laboral y un trabajo en precario con importante riesgo laboral”.