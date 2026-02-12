José María Herrero, "Herrerín": "En Antroxu tiene que salir todo Dios y disfrazado; que se acabe de una vez la gente que va sin disfrazar, aplaudiendo o sin aplaudir"
"Lo imprescindible para salir en Carnaval es tener la suerte de no tener ninguna cosa que te lo impida, como sean enfermedades familiares o cosas de ese tipo"
José María Herrero, "Herrerín", muta en Antroxu para convertirse en el teniente coronel Tirovidrio, entre otros personajes. Este veterano salmantino de Avilés es una de las figuras del Antroxu desde el principio de los tiempos. Es miembro de "La Pecera" y también de la cofradía del "Santo Entierro de la Sardina". El siglo pasado formó parte de "La Faragaya". Posa con el mono "Matías" y le da un beso.
¿Cómo se llama este mono?
"Matías".
Igual que mi cuñado, que es feo. Yo también soy yo feo y me aguanto.
Empezamos, ¿longaniza frita o cocida?
Longaniza cocida.
¿Por qué?
Es más tierna el paladar. Según está cocidina con unes patatines, está de morir. Un poco de aceite por arriba, qué rico.
¿Y de postre?
Si estuviera en mi tierra, comería un postre distinto al que comemos aquí. Pero aquí no, aquí hay que comer postre de antroxu, frixuelos a montón.
¿Por qué hay que participar en el descenso?
¿Que por qué hay que participar? Esa es una ofensa que me estás haciendo, una ofensa en contra del Antroxu, ¿entiendes? En Antroxu tiene que salir todo Dios y disfrazado. Y que se acabe de una vez la gente que va sin disfrazar, aplaudiendo o sin aplaudir. Que participen también, que se diviertan.
Si tuvieras que desfilar, que sé que lo haces, ¿en qué papel se metería?
Tengo dos papeles. Uno de mujer, que me encanta. Y otro del que llevo puesto hoy, el de militar.
¿Del teniente coronel Tirovidrio?
Por supuesto.
¿Y con quién pasarías las mil y una noches?
Eso ahora ya a los años que tengo con cualquier cosa. Aunque sea un caramelo, me vale igual.
¿A dónde viajarías en camello?
¿En camello? Pues hombre, yo me gustaría ir a Sáhara. Por supuesto, iría voluntario. Haría allí lo que pudiera hacer por aquella gente que lo están pasando muy mal y no nos acordamos de ellos.
¿Cuál es tu rincón antroxero de Áviles?
Sigue siendo el rincón de allí arriba del Carbayedo, que tenía atrás su chiringuito. Había una escalera de caracol a la planta de arriba que pocas veces usó. Que era delTtrasgu. Cualquier sitio es bueno para pasarlo bien en Antroxu.
¿Monarquía o república antroxera?
Hombre, república de todas las formas. Me da igual antroxera que sin antroxar. República, república y república.
¿La tercera?
La tercera, la cuarta o la quinta. La que quieras.
¿Una canción que no puede faltar en el Antroxu?
Hombre, una canción que no puede faltar. La canción del teniente coronel Tirovidrio, que existe. La cantábamos cuando estábamos en "Faragaya".Y fue una creación de la letra nuestra y participaron charangas de Galicia.
¿Y qué es lo imprescindible para salir en Antroxu?
Tener la suerte de no tener ninguna cosa que te lo impida, como sean enfermedades familiares o cosas de ese tipo. Pero si no, cualquier cosa vale para disfrazarse.
¿Cualquier trapo?
Cualquier trapo, sin trapo, con trapo. Pero uno se puede disfrazar simplemente con un muñeco de papel.
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas