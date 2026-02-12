Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

José María Herrero, "Herrerín": "En Antroxu tiene que salir todo Dios y disfrazado; que se acabe de una vez la gente que va sin disfrazar, aplaudiendo o sin aplaudir"

"Lo imprescindible para salir en Carnaval es tener la suerte de no tener ninguna cosa que te lo impida, como sean enfermedades familiares o cosas de ese tipo"

José María Herrero en el papel del teniente coronel Tirovidrio besa al mono &quot;Matías&quot;.

José María Herrero en el papel del teniente coronel Tirovidrio besa al mono "Matías". / Mara Villamuza

Illán García

Illán García

El Parche

José María Herrero, "Herrerín", muta en Antroxu para convertirse en el teniente coronel Tirovidrio, entre otros personajes. Este veterano salmantino de Avilés es una de las figuras del Antroxu desde el principio de los tiempos. Es miembro de "La Pecera" y también de la cofradía del "Santo Entierro de la Sardina". El siglo pasado formó parte de "La Faragaya". Posa con el mono "Matías" y le da un beso.

¿Cómo se llama este mono?

"Matías".

Igual que mi cuñado, que es feo. Yo también soy yo feo y me aguanto.

Empezamos, ¿longaniza frita o cocida?

Longaniza cocida.

¿Por qué?

Es más tierna el paladar. Según está cocidina con unes patatines, está de morir. Un poco de aceite por arriba, qué rico.

¿Y de postre?

Si estuviera en mi tierra, comería un postre distinto al que comemos aquí. Pero aquí no, aquí hay que comer postre de antroxu, frixuelos a montón.

¿Por qué hay que participar en el descenso?

¿Que por qué hay que participar? Esa es una ofensa que me estás haciendo, una ofensa en contra del Antroxu, ¿entiendes? En Antroxu tiene que salir todo Dios y disfrazado. Y que se acabe de una vez la gente que va sin disfrazar, aplaudiendo o sin aplaudir. Que participen también, que se diviertan.

Si tuvieras que desfilar, que sé que lo haces, ¿en qué papel se metería?

Tengo dos papeles. Uno de mujer, que me encanta. Y otro del que llevo puesto hoy, el de militar.

¿Del teniente coronel Tirovidrio?

Por supuesto.

¿Y con quién pasarías las mil y una noches?

Eso ahora ya a los años que tengo con cualquier cosa. Aunque sea un caramelo, me vale igual.

¿A dónde viajarías en camello?

¿En camello? Pues hombre, yo me gustaría ir a Sáhara. Por supuesto, iría voluntario. Haría allí lo que pudiera hacer por aquella gente que lo están pasando muy mal y no nos acordamos de ellos.

¿Cuál es tu rincón antroxero de Áviles?

Sigue siendo el rincón de allí arriba del Carbayedo, que tenía atrás su chiringuito. Había una escalera de caracol a la planta de arriba que pocas veces usó. Que era delTtrasgu. Cualquier sitio es bueno para pasarlo bien en Antroxu.

¿Monarquía o república antroxera?

Hombre, república de todas las formas. Me da igual antroxera que sin antroxar. República, república y república.

¿La tercera?

La tercera, la cuarta o la quinta. La que quieras.

¿Una canción que no puede faltar en el Antroxu?

Hombre, una canción que no puede faltar. La canción del teniente coronel Tirovidrio, que existe. La cantábamos cuando estábamos en "Faragaya".Y fue una creación de la letra nuestra y participaron charangas de Galicia.

¿Y qué es lo imprescindible para salir en Antroxu?

Tener la suerte de no tener ninguna cosa que te lo impida, como sean enfermedades familiares o cosas de ese tipo. Pero si no, cualquier cosa vale para disfrazarse.

¿Cualquier trapo?

Noticias relacionadas

Cualquier trapo, sin trapo, con trapo. Pero uno se puede disfrazar simplemente con un muñeco de papel.

TEMAS

  1. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
  2. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
  3. Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
  4. Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
  5. Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
  6. La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
  7. El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
  8. Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas

La rula recupera el liderazgo asturiano: el 79% del pescado vendido en Asturias en enero pasó por la cancha avilesina

La rula recupera el liderazgo asturiano: el 79% del pescado vendido en Asturias en enero pasó por la cancha avilesina

De "pionera" del Antroxu de Avilés a premio científico en Austria: la trayectoria internacional de la química Raquel González de Vega

José María Herrero, "Herrerín": "En Antroxu tiene que salir todo Dios y disfrazado; que se acabe de una vez la gente que va sin disfrazar, aplaudiendo o sin aplaudir"

José María Herrero, "Herrerín": "En Antroxu tiene que salir todo Dios y disfrazado; que se acabe de una vez la gente que va sin disfrazar, aplaudiendo o sin aplaudir"

Nueva idea para los terrenos de Baterías en la apertura del Antroxu: "La Sardina de Llaranes" pide una nave para que "entren todos" los artilugios del Descenso de Galiana

Nueva idea para los terrenos de Baterías en la apertura del Antroxu: "La Sardina de Llaranes" pide una nave para que "entren todos" los artilugios del Descenso de Galiana

Avilés celebra los “Guisos de invierno” reivindicando el pasado y el futuro de la cocina tradicional: "Es lo que nos une"

Avilés celebra los “Guisos de invierno” reivindicando el pasado y el futuro de la cocina tradicional: "Es lo que nos une"

Incidencias por el viento en la comarca avilesina: desalojan el instituto de Piedras Blancas por riesgo de desprendimiento en el tejado

Incidencias por el viento en la comarca avilesina: desalojan el instituto de Piedras Blancas por riesgo de desprendimiento en el tejado

Ya hay confirmación oficial (y la da el Principado): Saint-Gobain se presentará a las ayudas europeas para construir un nuevo horno

Ya hay confirmación oficial (y la da el Principado): Saint-Gobain se presentará a las ayudas europeas para construir un nuevo horno

IU de Castrillón defiende la viabilidad de su proyecto de ampliación de la mina de Arnao

IU de Castrillón defiende la viabilidad de su proyecto de ampliación de la mina de Arnao
Tracking Pixel Contents