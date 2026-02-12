¿Lloverá para el Descenso de Galiana y el desfile de escolinos de Avilés? Esto es lo que dice la Aemet
El tiempo será muy cambiante durante todo el fin de semana, tanto en precipitaciones como en temperatura
Además de mirar al armario para elegir un buen disfraz y sus complementos, los avilesinos también mirarán al cielo este fin de semana. Y es que la meteorología puede marcar -y mucho- la celebración del Antroxu. Pese a que participar en las grandes citas, como puede ser el Descenso de Galiana del sábado es algo absolutamente innegociable para buena parte de los antroxeros, saber cuántas capas hay que poner debajo del chubasquero no es cosa baladí. Por eso, aquí dejamos un extracto de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la Aemet, para este fin de semana.
El tiempo el viernes en Avilés
Lo que parece claro, según la Aemet, es que este fin de semana habrá que coger paraguas. Para el viernes, que es cuando está previsto, entre otras actividades, el desfile de escolinos, una de las actividades familiares más multitudinarias de todos los años, la previsión de lluvia es del 100% según el ente estatal. Y no solo eso, además de lluvia también habrá tormentas, tal y como se puede ver en la previsión. La parte positiva es que estará fresco, pero no realmente frío: los termómetros oscilarán entre los 8 y los 13 grados este viernes.
El tiempo para el Descenso de Galiana en Avilés
El sábado comenzará parecido, pero poco a poco la cosa irá cambiando. Si bien hasta el mediodía la previsión de precipitaciones es del 100%, ésta irá amainando con el devenir de las horas. Para la tarde, cuando comenzará a correr la espuma por Galiana, este porcentaje se reduce al 30%. Las temperaturas, eso sí, serán similar, de entre 9 y 13 grados.
El tiempo el domingo en Avilés
Más primaveral será el domingo: las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados, y por la mañana se podrán ver algunos rayos de sol. Eso sí, solo un rato, ya que por la tarde la probabilidad de lluvia se elevará al 70%.
El tiempo el lunes en Avilés
El lunes, otro de los días fuertes del Antroxu avilesion, también estará pasado por agua. ¿Lo positivo?, que siempre hay que verlo en estas fechas, es que las temperaturas serán agradables. Entre 14 y 18 grados según los cálculos de la Aemet.
