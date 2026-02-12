Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nando Agüeros será el pregonero del Festival de la angula de Soto del Barco

El certamen del oro blanco del Nalón vivirá una de sus ediciones más complicadas, con el Ministerio estudiando su veda

Nando Agüeros durante un concierto. | LNE

Nando Agüeros durante un concierto. | LNE

A. F. V.

Nando Agüeros será el pregonero del Festival de la angula de Soto del Barco. El cantautor cántabro será el encargado de abrir el certamen dedicado a un producto cuyo futuro está en el candelero, después de que el Ministerio haya puesto sobre la mesa la posibilidad de vetar su pesca.

El Festival de la angua cumplirá con ésta treinta y nueve ediciones. Por ahora se desconoce el número de establecimientos que participarán en el certamen, declarado de Interés Turístico del Principado de Asturias. Lo habitual en los últimos años es que participen establecimientos tanto de La Arena como de Soto del Barco. La presentación será el 24 de febrero en el hotel Palacio de la Magdalena a las 19.00 horas.

Nando Agüeros es un cantautor nacido en Torrelavega que llva más de dos décadas de trayectoria sober el escenario. Prácticamente toda su carrera ha estado ligada a Asturias, donde ha hecho innumerables conciertos. Además, el propio autor de "Viento del Norte" ha reconocido en varias ocasiones su ligazón con la región: es oriundo del valle de Lamasón, zona limítrofe con el oriente asturiano.

Nando Agüeros será el pregonero del Festival de la angula de Soto del Barco

