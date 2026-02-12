Las nueve iniciativas del PSOE de Castrillón para mejorar el concejo: desde una nueva línea de transporte hasta asfaltar varias calles
"Queremos afrontar este proceso con una actitud responsable y constructiva, aportando ideas concretas y realistas que responden a las verdaderas necesidades del municipio", dice Iván López, que propone estas ideas de cara a crear el próximo presupuesto
N. M.
Una línea de transporte que conecte Coto Carcedo con Piedras Blancas o el asfaltado de varias calles de la capital de Castrillón. El PSOE del concejo ha presentado un paquete de propuestas al equipo de gobierno de cara a los próximos presupuestos en el concejo. "Queremos afrontar este proceso con una actitud responsable y constructiva, aportando ideas concretas y realistas que responden a las verdaderas necesidades del municipio, frente a un Gobierno local que, tras casi tres años al frente del Ayuntamiento, sigue sin definir con claridad cuáles son las prioridades de Castrillón", señalan desde la agrupación, que esperan que desde el PP escuchen sus ideas.
En materia de infraestructuras viarias, el PSOE pone el acento en actuaciones de asfaltado muy demandadas, especialmente en Piedras Blancas, con intervenciones en calles como El Vallín y Nuberu, así como en accesos fundamentales al núcleo urbano. A ello se suman actuaciones en otros puntos del municipio, como la calle Juan de Austria, en Raíces. En el ámbito de la movilidad, los socialistas proponen la creación de una nueva línea de transporte público que conecte Coto Carcedo con Piedras Blancas, "dando respuesta a una demanda histórica y mejorando la cohesión territorial del concejo".
En materia social el PSOE plantea triplicar el número de viviendas del convenio con la Fundación San Martín "para hacer frente a la emergencia habitacional", así como reforzar de manera decidida las ayudas sociales municipales y las políticas de igualdad, dotando de personal la Casa de Encuentro. En el ámbito rural, proponen la licitación para la adquisición de 1.000 lámparas LED destinadas a la mejora de la iluminación en los pueblos del concejo, "una actuación que permitirá reforzar la seguridad, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia un modelo más sostenible, atendiendo además a una demanda reiterada de los vecinos". También se contemplan actuaciones como la reparación integral de la cubierta del río Ferrota a su paso por El Pontón, la ejecución del saneamiento en San Adriano, la sustitución de ventanas en el Colegio José Luis García Rodríguez y la mejora de parques infantiles.
"Queremos ejercer una oposición útil, que no se limita a criticar, sino que trabaja con seriedad para ofrecer soluciones concretas", subraya Iván López, portavoz del PSOE, que afirma que "estamos ya en el tercer año de mandato y probablemente ante el último presupuesto completo, es el momento de centrarse en lo importante y de atender las necesidades reales de los vecinos y vecinas”. Tendemos la mano al Gobierno municipal para que estas propuestas puedan ser estudiadas e incorporadas, porque el objetivo no es otro que mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y demostrar que existe una alternativa de gobierno preparada, responsable y con un proyecto claro para Castrillón", sentencia.
