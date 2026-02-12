La Quinta Pedregal de Avilés ya es Lugar de memoria: Una reivindicación que comenzó la CNT en 1978

El primero de mayo de 1978, el sindicato anarquista CNT realizó el primer acto de memoria en la Quinta Pedregal, un espacio que décadas atrás, en los primeros compases del franquismo, se había convertido en un centro de torturas a republicanos y afines al Frente Popular. "En ese momento ya se convirtió en un lugar de memoria", sostiene el historiador especializado en Memoria y autor de una amplia investigación sobre la Quinta Pedregal, Pablo Martínez Corral.

Acto de la CNT en 1978 en la Quinta Pedregal. / FOTO CEDIDA POR PABLO MARTÍNEZ CORRAL

El inicio de la tramitación para que ese emblemático edificio sea catalogado como Lugar de Memoria por el Principado ha sido celebrado por los colectivos memorialistas como "La Trókola" porque, según Corral, "supone dar un paso importante". "Es un lugar de memoria porque las víctimas han sido capaces de guardar el relato, transmitirlo, y porque el movimiento asociativo ha luchado por ellos. Hoy es una victoria para todas esas víctimas que murieron asesinadas, y que fueron torturadas. Hoy es un paso muy importante; ojalá hubiera sido en aquellos años 80 cuando los hijos e hijas de las víctimas estaban vivas", mantiene el historiador.

Aquella concentración convocada por la CNT contó con la participación de más de trescientas personas que con el paso de los años se ha convertido en una de las primeras reivindicaciones de memoria en la Asturias democrática, refiere Martínez Corral. Además, en esa jornada, los anarquistas colocaron un cartel en el que indicaban algunos de los nombres que habían pasado por ese "centro de torturas" entre finales de los años treinta y principios de los cuarenta del pasado siglo.

Listado de nombres colocado por la CNT a la puerta de la Quinta Pedregal en 1978. / FOTO CEDIDA POR PABLO MARTÍNEZ CORRAL

La concejala de Memoria de Avilés, Ana Solís Roza, también ha celebrado la noticia. "Es un logro para la lucha por la memoria, para la democracia", señala la edil de IU, que relató la importancia histórica de ese espacio que fue la vivienda de José Manuel Pedregal, un centro de detención republicano, la "casa de los horrores franquista" y que fue capaz de acoger el Consistorio de Avilés después de los bombardeos que sufrió la ciudad de la aviación alemana.

Solís detalló que el Principado señalizará de manera específica ese espacio. "Desde el Ayuntamiento de Avilés intentaremos llevar a cabo una labor didáctica para dar a conocer lo que allí ocurrió con la idea de defensa de la democracia con el fin de que no se vuelvan a repetir esas atrocidades que conllevaron cientos de personas desaparecidas", sostuvo la concejala.

El doctor en Historia y especialista en Memoria avilesino Pablo Alcántara celebró la declaración de Lugar de memoria y defendió la labor de las investigaciones llevadas a cabo por su colega, el historiador Pablo Martínez Corral, además de reconocer la importancia de la colocación de la placa y monolito. "Hay que ser más ambiciosos, sobre todo viendo el auge de la extrema derecha. Más allá de la declaración institucional, habría que convertir la Quinta Pedregal en museo de la represión franquista y la memoria democrática, como hay en otros países como Argentina o Alemania", manifiesta Alcántara. Ana Solís también se refirió a la aspiración de que ese espacio sea convertido a futuro en un museo de la memoria.

La plataforma por los servicios públicos dejó clara su satisfacción al comprobar que el Principado de Asturias había incluido la Quinta Pedregal en su listado de Lugares de memoria. "Llevamos una vida entera reclamando justicia, es un gran paso, sabemos que fue un centro de torturas, ahora queremos saber dónde están nuestros desaparecidos de la Casa Pedregal. En mi familia hay desaparecidos, tirados en una cuneta, mis manos siempre estarán al servicio de la memoria", indicó Alejandro Ferrer, responsable de Memoria democrática de este colectivo.

Noticias relacionadas

"La Quinta Pedregal forma parte de la estrategia de control policial y social de los sublevados, una brigada especial dirigida por un capitán de la guardia con miembros de la Guardia Civil y falangistas de paisano. Fue el centro neurálgico de las detenciones en la comarca avilesina", concluyó Martínez Corral, que quiso celebrar no solo la declaración de Lugar de Memoria de la Quinta Pedregal, sino el reconocimiento a los impulsores de esta histórica reivindicación de hace ahora 48 años, la CNT, que celebró el Primero de mayo de 1978 para honrar a los desaparecidos en aquel centro de torturas