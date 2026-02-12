Ya hay confirmación oficial (y la da el Principado): Saint-Gobain se presentará a las ayudas europeas para construir un nuevo horno

Saint-Gobain buscará financiación europea para construir su nuevo horno en Avilés. Así lo confirmó este miércoles el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, el socialista Borja Sánchez, a preguntas de la diputada Covadonga Tomé en la comisión de Industria celebrada en la Junta del Principado. Sánchez también confirmó que “el horno actual está próximo a llegar al final de su vida útil”, tal y como vienen advirtiendo los trabajadores a través de este periódico desde hace meses. Para salvar esta circunstancia, señaló también, la multinacional francesa ha diseñado un proyecto que va a presentar a la línea 1 del PERTE de descarbonización (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), “una convocatoria que está dotada con una cuantía total máxima de 330 millones y que, justamente, orienta a impulsar la transformación de los procesos productivos hacia estándares que sean más amables con el medio ambiente”.

Sánchez explicó que esta convocatoria encaja “con los intereses que tiene Saint-Gobain”, y explicó también los plazos para llevar a cabo la inversión: “Toda vez que esto se clarifique, se resuelva la convocatoria, los beneficiarios tienen sesenta meses para ejecutar las inversiones y los gastos lo cual da un marco temporal de sobra para que se acometa esta idea de invertir en un horno híbrido”.

Estas palabras corren por líneas paralelas a las oficiales, es decir, a las de la propia multinacional. Recientemente, la jefa de personal de la fábrica de La Maruca comunicó por escrito a la delegación del sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) que “a día de hoy” no existía ninguna decisión adoptada sobre la construcción del nuevo horno-float de La Maruca. Sin embargo, unos días antes de la carta de la ejecutiva avilesina, el director de la propia fábrica señaló a los mandos medios de la planta que los planes de la compañía pasan por construir el nuevo horno en el otoño (en noviembre dejó entrever, según desveló LA NUEVA ESPAÑA). De hecho, ya ha comenzado el operativo para el inicio de las obras mayores (han soterrado las tuberías de agua, está prevista la demolición del depósito de agua y, asimismo, está haciéndose sitio para una nueva subestación que alimente con electricidad la nueva infraestructura).

Este pasado octubre, Sánchez -también a resultas de una pregunta de Tomé en la Junta del Principado- dijo que la inversión que Saint-Gobain tiene previsto hacer para construir el nuevo horno-float de su fábrica de Avilés "se sitúa entre unos 120 y 140 millones de euros en total". Y dijo más: "Nuestra principal preocupación es evitar retrasos que, sobre todo, puedan comprometer los plazos de entrada de funcionamiento del nuevo horno". O sea, que el Principado quería la nueva inversión "cuanto antes".

La línea 1 del PERTE de descarbonización, dice la convocatoria oficial, “apoya las actuaciones llevadas a cabo por las industrias nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la descarbonización de fuentes de energía con la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno; gestión energética integral de procesos industriales; reducción del uso de recursos naturales o la captura de carbono, entre otras líneas de actuación”.