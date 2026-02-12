Un total de 19 locales, entre bares y comercios, participan en el concurso de Antroxu de Avilés

Un total de 19 establecimientos, entre bares y comercios, particpan en el concurso de Antroxu organizado por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, la Ucayc.

Bares

El listado de chigres participantes lo conforman:

Los 7 Fogones de Dani El Marino, del Casa Carreño con los Fogones de Dani, en la plaza del Carbayedo

Ali Ba Bar52, del Bar Calle 52, en la calle del Sol

El Genio de Lámpara y el Escudín Mágico, de Popul Art Copas, en la plaza del Carbayedo

Las Mil y Una Reconquista, del Bar Reconquista, en Versalles

La Cueva de Alí Bombé, del Bombé, en la plaza de Pedro Menéndez

El Palacio del Sultán, del Sasha, en La Fruta

La Cueva de los Disfrutones, de Onde Vane, en Versalles

Palaecete del Floro, del Don Floro, en Galiana

Tetería Bagdad, del Moliendo Café, en Sabugo

El listado de de premios es el siguiente:

1º 2.500 € Ayuntamiento de Avilés.

2º 1.500 € Ayuntamiento de Avilés.

3º 1.000 € Ayuntamiento de Avilés.

4º 500 € Ayuntamiento de Avilés.

5º 200 € Ayuntamiento de Avilés.

6º Productos por valor de 450 € de la firma Coca-Cola.

7º 350 € Cafés El Águila del Caribe.

8º Productos por valor de 300 € Industrias CIMA.

9º Productos por valor de 250 € de la firma Coca-Cola

Premios por la integración de la cerveza 18/70 la Rubia en la decoración antroxera

1º 900 € (Grupo Heineken)

2º 600 € (Grupo Heineken)

3º 300 € (Grupo Heineken)

Comercios

El de comercios, que se celebra por primera vez, se lo disputarán:

J. O. Textil, en la calleja de los Cuernos

La Rapiega CBD, Fernández Balsera

Leymar floristas, calle Cuba

Pizca y puñao granel, en El Quirinal

Ferretería Lemos, en El Carbayedo

Bhenu detalles de boda, en El Carbayedo

Cari parfum, en La Fruta

Nottingham, en La Muralla

Mano de Santo, en Llano Ponte

Studio 23 reformas integrales

Noticias relacionadas

El concurso está dotado económicamente con 1.500 euros, que se repartirán en cinco premios de 100, 200, 300, 400 y 500 euros, no acumulables por un mismo negocio.