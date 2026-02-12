Un total de 19 locales, entre bares y comercios, participan en el concurso de Antroxu de Avilés
Un total de 19 establecimientos, entre bares y comercios, particpan en el concurso de Antroxu organizado por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, la Ucayc.
Bares
El listado de chigres participantes lo conforman:
- Los 7 Fogones de Dani El Marino, del Casa Carreño con los Fogones de Dani, en la plaza del Carbayedo
- Ali Ba Bar52, del Bar Calle 52, en la calle del Sol
- El Genio de Lámpara y el Escudín Mágico, de Popul Art Copas, en la plaza del Carbayedo
- Las Mil y Una Reconquista, del Bar Reconquista, en Versalles
- La Cueva de Alí Bombé, del Bombé, en la plaza de Pedro Menéndez
- El Palacio del Sultán, del Sasha, en La Fruta
- La Cueva de los Disfrutones, de Onde Vane, en Versalles
- Palaecete del Floro, del Don Floro, en Galiana
- Tetería Bagdad, del Moliendo Café, en Sabugo
El listado de de premios es el siguiente:
- 1º 2.500 € Ayuntamiento de Avilés.
- 2º 1.500 € Ayuntamiento de Avilés.
- 3º 1.000 € Ayuntamiento de Avilés.
- 4º 500 € Ayuntamiento de Avilés.
- 5º 200 € Ayuntamiento de Avilés.
- 6º Productos por valor de 450 € de la firma Coca-Cola.
- 7º 350 € Cafés El Águila del Caribe.
- 8º Productos por valor de 300 € Industrias CIMA.
- 9º Productos por valor de 250 € de la firma Coca-Cola
Premios por la integración de la cerveza 18/70 la Rubia en la decoración antroxera
- 1º 900 € (Grupo Heineken)
- 2º 600 € (Grupo Heineken)
- 3º 300 € (Grupo Heineken)
Comercios
El de comercios, que se celebra por primera vez, se lo disputarán:
- J. O. Textil, en la calleja de los Cuernos
- La Rapiega CBD, Fernández Balsera
- Leymar floristas, calle Cuba
- Pizca y puñao granel, en El Quirinal
- Ferretería Lemos, en El Carbayedo
- Bhenu detalles de boda, en El Carbayedo
- Cari parfum, en La Fruta
- Nottingham, en La Muralla
- Mano de Santo, en Llano Ponte
- Studio 23 reformas integrales
El concurso está dotado económicamente con 1.500 euros, que se repartirán en cinco premios de 100, 200, 300, 400 y 500 euros, no acumulables por un mismo negocio.
