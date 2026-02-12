Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un total de 19 locales, entre bares y comercios, participan en el concurso de Antroxu de Avilés

La decoración de Los Fogones de Dani del año pasado

La decoración de Los Fogones de Dani del año pasado / Ucayc

A. de la Fuente

Un total de 19 establecimientos, entre bares y comercios, particpan en el concurso de Antroxu organizado por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, la Ucayc.

Bares

El listado de chigres participantes lo conforman:

  • Los 7 Fogones de Dani El Marino, del Casa Carreño con los Fogones de Dani, en la plaza del Carbayedo
  • Ali Ba Bar52, del Bar Calle 52, en la calle del Sol
  • El Genio de Lámpara y el Escudín Mágico, de Popul Art Copas, en la plaza del Carbayedo
  • Las Mil y Una Reconquista, del Bar Reconquista, en Versalles
  • La Cueva de Alí Bombé, del Bombé, en la plaza de Pedro Menéndez
  • El Palacio del Sultán, del Sasha, en La Fruta
  • La Cueva de los Disfrutones, de Onde Vane, en Versalles
  • Palaecete del Floro, del Don Floro, en Galiana
  • Tetería Bagdad, del Moliendo Café, en Sabugo

El listado de de premios es el siguiente:

  • 1º 2.500 € Ayuntamiento de Avilés.
  • 2º 1.500 € Ayuntamiento de Avilés.
  • 3º 1.000 € Ayuntamiento de Avilés.
  • 4º 500 € Ayuntamiento de Avilés.
  • 5º 200 € Ayuntamiento de Avilés.
  • 6º Productos por valor de 450 € de la firma Coca-Cola.
  • 7º 350 € Cafés El Águila del Caribe.
  • 8º Productos por valor de 300 € Industrias CIMA.
  • 9º Productos por valor de 250 € de la firma Coca-Cola

Premios por la integración de la cerveza 18/70 la Rubia en la decoración antroxera

  • 1º 900 € (Grupo Heineken)
  • 2º 600 € (Grupo Heineken)
  • 3º 300 € (Grupo Heineken)

Comercios

El de comercios, que se celebra por primera vez, se lo disputarán:

  • J. O. Textil, en la calleja de los Cuernos
  • La Rapiega CBD, Fernández Balsera
  • Leymar floristas, calle Cuba
  • Pizca y puñao granel, en El Quirinal
  • Ferretería Lemos, en El Carbayedo
  • Bhenu detalles de boda, en El Carbayedo
  • Cari parfum, en La Fruta
  • Nottingham, en La Muralla
  • Mano de Santo, en Llano Ponte
  • Studio 23 reformas integrales

El concurso está dotado económicamente con 1.500 euros, que se repartirán en cinco premios de 100, 200, 300, 400 y 500 euros, no acumulables por un mismo negocio.

