Las Ampas cuestionan la falta de alternativas al patio del Palacio Valdés para la fiesta de Escolinos: "No entramos todos y los críos se van a mojar"

Las Ampas de los colegios públicos de Avilés se han movilizado en las últimas horas y critican que el Ayuntamiento mantenga la fiesta de Escolinos en la boina del patio del colegio Palacio Valdés, tal y como habían acordado en un primer momento. No solo cuestionan el espacio ya "que no podrá albergar" a todos los participantes sino que también el área de Festejos no haya barajado otras alternativas teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para este día. La fiesta cuenta con la participación habitual de más de millar de personas. Por ello, las familias han propuesto espacios cerrados como el polideportivo del Quirinal, el de Los Canapés o el de La Magdalena, entre otros lugares de la ciudad, para poder desarrollar la fiesta sin problemas. "No entramos todos y los críos se van a mojar", apuntan.

"Es una fiesta para los niños y niñas", resaltó uno de los representantes de las Ampas avilesinas. Por ello, cuestionan que un día como este viernes en el que la lluvia y el viento está muy presente se haya elegido como única opción el Palacio Valdés. "Si llueve y hace viento como está pasando, vamos a salir todos pingando", comentó otra representante de las familias.

Así las cosas, las Ampas confían en una rápida decisión municipal para cambiar de ubicación la fiesta de Escolinos, todo ello teniendo en cuenta que ya se ha suspendido de manera oficial el pasacalles que tenía previsto comenzar en el parque del Muelle. "Tenemos capacidad para informar a todas las familias de un posible cambio de ubicación, si se quiere se puede hacer", comentaron otros.