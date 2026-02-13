El Antroxu de Avilés ya tiene nuevo rey: "No le tememos a la lluvia"

«No le tememos a la lluvia». La peña «Los peluqueros antroxaos», los reyes del goxu y la faba del Antroxu de Avilés, quisieron empezar su reinado retando al gran miedo de todos los avilesinos. De hecho, la propia lluvia y el viento hicieron acto de presencia en una coronación en la que la pequeña Nora, de ocho años, también salió nombrada como «Reina infantil del goxu y la faba».

El primer y único decreto de «Los peluqueros antroxaos» de cara al Antroxu fue que «toda la gente venga a consumir a Avilés y a pasarlo bien». «Queremos un antroxu divertido», subrayó Agustín Hernández, portavoz de la peña, que acompañó a Laura «Sherezade» durante todo el acto de coronación tras aparecer como un genio de una lámpara mágica. De hecho, esa lámpara fue el hilo conductor de toda la presentación que sirvió para llamar a «Los Belenitos», los anteriores reyes que no quisieron perderse el nombramiento de sus predecesores.

El primer deseo que pidió la presentadora, la encargada de frotarla, fue que alguien le explicase el porqué del nombre de rey del goxu y la faba. Para ello acudió al escenario «La Vieya», uno de los personajes del Antroxu Tradicional y «la guardiana de las tradiciones». «Da gusto veros a todos, se nota que sois gente folixera y perguapa», aseguró el personaje, que recordó los inicios de la fiesta que estos días llena las calles de Avilés. «Antes los jóvenes salían a pedir el aguinaldo y querían asustar al resto. Los mayores, por su parte, hacían juegos y bailes. Todo el pueblo se unía para despedir el invierno», comentó. «La Vieya», además, estuvo presente en la minicoronación de Nora. La avilesina, de ocho años, se fue con la corona a su casa tras conseguir sacar del goxu una faba pinta.

Este sábado, a las 12 horas, arrancará el gran día de los nuevos reyes del Antroxu avilesino. Los artilugios que participan en el Descenso de Galiana recorrerán las calles del casco histórico en su ascenso desde los talleres hasta los puestos de salida, como siempre, el patio del colegio Palacio Valdés. Este desfile «de abajo a arriba» permitirá contemplar con cierto sosiego -y con niños- el estado de unos artilugios que cada año que pasa más se parecen a las fallas de Valencia. El propio Descenso arrancará a las 18 horas desde la calle Galiana, convertida en un río de espuma y color, con luz y sonido acompañando a los artilugios en su travesía.