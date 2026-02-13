El Antroxu de Avilés ya tiene nuevo rey: "No le tememos a la lluvia"
"Queremos que toda la gente venga a consumir a Avilés y a pasarlo bien", dicen "Los peluqueros antroxaos", reyes del Goxu y la Faba
«No le tememos a la lluvia». La peña «Los peluqueros antroxaos», los reyes del goxu y la faba del Antroxu de Avilés, quisieron empezar su reinado retando al gran miedo de todos los avilesinos. De hecho, la propia lluvia y el viento hicieron acto de presencia en una coronación en la que la pequeña Nora, de ocho años, también salió nombrada como «Reina infantil del goxu y la faba».
El primer y único decreto de «Los peluqueros antroxaos» de cara al Antroxu fue que «toda la gente venga a consumir a Avilés y a pasarlo bien». «Queremos un antroxu divertido», subrayó Agustín Hernández, portavoz de la peña, que acompañó a Laura «Sherezade» durante todo el acto de coronación tras aparecer como un genio de una lámpara mágica. De hecho, esa lámpara fue el hilo conductor de toda la presentación que sirvió para llamar a «Los Belenitos», los anteriores reyes que no quisieron perderse el nombramiento de sus predecesores.
El primer deseo que pidió la presentadora, la encargada de frotarla, fue que alguien le explicase el porqué del nombre de rey del goxu y la faba. Para ello acudió al escenario «La Vieya», uno de los personajes del Antroxu Tradicional y «la guardiana de las tradiciones». «Da gusto veros a todos, se nota que sois gente folixera y perguapa», aseguró el personaje, que recordó los inicios de la fiesta que estos días llena las calles de Avilés. «Antes los jóvenes salían a pedir el aguinaldo y querían asustar al resto. Los mayores, por su parte, hacían juegos y bailes. Todo el pueblo se unía para despedir el invierno», comentó. «La Vieya», además, estuvo presente en la minicoronación de Nora. La avilesina, de ocho años, se fue con la corona a su casa tras conseguir sacar del goxu una faba pinta.
Este sábado, a las 12 horas, arrancará el gran día de los nuevos reyes del Antroxu avilesino. Los artilugios que participan en el Descenso de Galiana recorrerán las calles del casco histórico en su ascenso desde los talleres hasta los puestos de salida, como siempre, el patio del colegio Palacio Valdés. Este desfile «de abajo a arriba» permitirá contemplar con cierto sosiego -y con niños- el estado de unos artilugios que cada año que pasa más se parecen a las fallas de Valencia. El propio Descenso arrancará a las 18 horas desde la calle Galiana, convertida en un río de espuma y color, con luz y sonido acompañando a los artilugios en su travesía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo