Atraca en Avilés el Fleximar: un barco híbrido enchufable, con una escala libre de emisiones y de ruidos
El buque realiza operaciones de carga de 2.600 toneladas de carril en el muelle de Arcelor
El Puerto de Avilés tiene estos días un "invitado" especial: se trata del recién estrenado buque Fleximar, de la compañía ESL Shipping Ltd, que realiza operaciones de carga de 2.600 toneladas de carril en el muelle de Arcelor.
Esta nave es parte de su serie Green Coaster, con 12 buques híbridos enchufables que permiten una reducción del 50% de emisiones de dióxido de carbono en comparación con otros buques.
Además de realizar una escala libre de emisiones y de ruidos, su sistema híbrido puede llegar a permitir su entrada y salida de puerto en modo eléctrico.️
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo