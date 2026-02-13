Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atraca en Avilés el Fleximar: un barco híbrido enchufable, con una escala libre de emisiones y de ruidos

El buque realiza operaciones de carga de 2.600 toneladas de carril en el muelle de Arcelor

El barco híbrido, en el muelle avilesino.

El barco híbrido, en el muelle avilesino.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El Puerto de Avilés tiene estos días un "invitado" especial: se trata del recién estrenado buque Fleximar, de la compañía ESL Shipping Ltd, que realiza operaciones de carga de 2.600 toneladas de carril en el muelle de Arcelor.

Esta nave es parte de su serie Green Coaster, con 12 buques híbridos enchufables que permiten una reducción del 50% de emisiones de dióxido de carbono en comparación con otros buques.

Además de realizar una escala libre de emisiones y de ruidos, su sistema híbrido puede llegar a permitir su entrada y salida de puerto en modo eléctrico.️

