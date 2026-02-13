Aunando Fronteras organiza una fiesta por el 507 cumpleaños de Pedro Menéndez: esta es la programación completa

La Asociación Aunando Fronteras conmemora el 507 aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez con una serie de actividades que se desarrollarán los días 20 y 21. Serán actos ambientados en el siglo XVI que serán compartidos a través de las redes sociales con la Sister Cities Association de San Agustín de la Florida, homóloga a la Asociación Aunando Fronteras en la ciudad americana.

La fiesta cumpleañera comenzará el viernes, día 20, a las 18.30 horas en el Palacio de Valdecarzana, con una conferencia impartida por Nieves Rico Parreño titulada “Vistiendo el siglo XVI: Indumentaria, jerarquía y poder en la época de Pedro Menéndez de Avilés”. Nieves Rico Parreño es historiadora y doctoranda en Historia en la Universidad de Oviedo. Su investigación se centra en la historia de la indumentaria y la cultura material, con énfasis en la Edad Moderna. Trabaja especialmente sobre los intercambios entre Europa y América en los siglos XVI y XVII. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y colabora en proyectos de divulgación histórica. Su trabajo reivindica el textil como fuente para el estudio del poder, la identidad, las subalternidades y la vida cotidiana.

"La conferencia aborda la vestimenta durante el siglo XVI en el contexto de la expansión atlántica, tomando como referencia la figura de Pedro Menéndez de Avilés. A través del análisis del vestido, los textiles y los objetos asociados a la indumentaria, se exploran las jerarquías sociales y la vida cotidianeidad tanto en la Península como en los territorios americanos, presentando el traje como una fuente histórica fundamental para comprender las dinámicas sociales y culturales de la época", explican desde Aunando Fronteras.

"Tardeo" en Galiana

Seguirá la celebración en la sala Santa Cecilia en sesión “tardeo”, a partir de las 19.30 horas. Está programado un duelo de espadas a cargo de los recreacionistas Agustín Castejón y José Antonio Vicario y la actuación musical del coro Magníficat.

Al día siguiente, sábado 21 de febrero, a las 19.00 en el Hotel Palacio de Avilés, se recitará un juego floral poético cuyos autores son Rufino García Álvarez y Benjamín Iglesias Villarmarzo, que se encargarán de relatar en verso la vida y las hazañas de Pedro Menéndez. Serán introducidos por el músico y trovador, Jorge Valdés Bernardo a la guitarra y la voz de Cani Vidal, que además es la autora de la trova

“Contaremos como en años anteriores con el actor Fran Roldán, que interpretará al marino avilesino y nos traerá desde el pasado una importante misiva a los habitantes de la Villa, cuya autoría es fruto del ingenio y brillantez artística de Cani Vidal”, precisan desde Aunando Fronteras.

Folclore

Por último, el grupo de música tradicional asturiana Serendengue interpretará unas canciones, “conectando nuestro folclore más antiguo con el presente”. El grupo Serendengue es un grupo de mujeres nacido en 2023, fruto de la pasión compartida por la percusión tradicional asturiana. “En estos tres años, han transformado su experiencia como alumnas en un proyecto colectivo que enlaza con la tradición ancestral que lleva siglos resonando en nuestra cultura, para darle hoy una nueva vida desde una mirada contemporánea. Los sones de las panderetas ya animaban las fiestas y acontecimientos populares en el siglo XVI y el próximo sábado recrearemos ese ambiente festivo con su magnífico buen hacer”, apuntan.

La programación está abierta al público en general. “Los asistentes en estas sesiones de tardeo, podrán abonar una consumición en la Sala Santa Cecilia y en el Hotel Palacio de Avilés, a la vez que disfrutan de esta oferta cultural destinada a honrar a Pedro Menéndez de Avilés, figura histórica en la que se fundamenta nuestro hermanamiento con San Agustín de la Florida”, concluyen.