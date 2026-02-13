Avilés, año I tras la fractura de gobierno local: de las crisis de Festejos a la nueva normalidad en minoría y vía negociación con Podemos para acuerdos clave

PSOE e IU cumplen su primer año en minoría al frente del Ayuntamiento en el presente mandato. El 13 de febrero de 2025 el gobierno local avilesino saltaba por los aires después que la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, propusiese una reestructuración de competencias que, en otras cosas, suponía la retirada de la concejalía de Festejos a Podemos; una oferta que fue rechazada de plano por la formación morada que, entonces, abandonó el gobierno local.

Si bien, esta fue una crisis casi en diferido. Todo se había fraguado en los últimos meses, especialmente por la gestión de dos áreas: Festejos y Licencias urbanísticas, ambas en manos de la concejala de Podemos —que concurrió a las elecciones en coalición con IU bajo la marca Cambia Avilés— Sara Retuerto. La programación de las fiestas de San Agustín y las navidades, especialmente la de 2024, con un pobre alumbrado de las calles y una cabalgata sacada adelante "in extremis", estuvieron en el ojo del huracán y centraron las críticas de buena parte de los vecinos, que pedían un planteamiento más ambicioso para las celebraciones locales.

Esto, sumado a las quejas de profesionales del sector de la construcción, que venían denunciando un "atasco" en la concesión de permisos, hizo que Monteserín plantease un cambio de responsabilidades en el gobierno local, aprovechando que el mandato llegaba a su ecuador, tal y como ya había adelantado en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA el 9 de febrero de 2025, solo unos días antes de poner en marcha su reforma.

La propuesta de la regidora fue la siguiente: Podemos, que también ostentaba Normalización Lingüística y Deportes en manos de David García, "perdía" Festejos y Licencias urbanísticas a cambio de hacerse cargo de Transformación digital y modernización tecnológica y del Observatorio económico, dos concejalías de nuevo cuño con, indudablemente, menos peso político y social.

El planteamiento fue calificado por Podemos como "inadmisible" y se negó a dejar voluntariamente las competencias de Festejos y Licencias urbanísticas. Ante este escenario, Monteserín decidió retirárselas de manera unilateral, quedándose la formación morada fuera del gobierno municipal. García y Retuerto calificaron la gestión de "purga", y consideraron que los hechos habían sido una "expulsión" del ejecutivo local; mientras que PSOE e Izquierda Unida entendieron que eran los de Podemos los que se habían ido del gobierno local al no asumir los cambios propuestos por Monteserín.

Roto por un lado o por otro, lo que está claro es que desde entonces el gobierno municipal había quedado en minoría, ya que PSOE e IU se quedaban a dos votos de la mayoría plenaria, lo que ha supuesto algún que otro revés al gobierno local en el Pleno, como el rechazo a subir el precio de la tarifa de agua o la puesta en marcha de una comisión sobre el contrato con Aguas de Avilés propuesta por PP y Vox; y también ha obligado a PSOE e IU a negociar —en ocasiones largo y tendido— con los morados para sacar algunos de sus proyectos adelante: lo último, el presupuesto, en rl que que Podemos consiguieron "arañar" más de medio millón de euros en propuestas.

"Los cambios se hacían con la voluntad de mejora de la acción de gobierno y consideramos que así ha sido. Y también con la voluntad de mantener intactos los compromisos del pacto de gobierno alcanzado al principio de mandato", destaca Manuel Campa, portavoz municipal socialista, que en este año el gobierno local ha tenido que "adaptarse a otra realidad con la aritmética del Pleno y con la carga de trabajo que acompaña, pero que ha acabado con un acuerdo presupuestario donde la mayoría progresista mantiene sus compromisos y refuerza las políticas de vivienda y de un desarrollo homogéneo para toda la ciudad que son las cuestiones que de verdad interesan a nuestros ciudadanos".

Desde Podemos también hacen balance positivo del último año. "Estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer: centrarnos en nuestra labor de oposición y esforzarnos cada día en ser útiles para los avilesinos y avilesinas", destaca su portavoz David García, quien resalta que la labor del partido tiene "una utilidad que no es retórica, sino que se demuestra con hechos y propuestas concretas, como nuestra iniciativa para la urbanización del Alto del Vidriero, la declaración de zonas tensionadas para frenar el precio de la vivienda o los descuentos en los abonos deportivos municipales".

Asimismo, desde la formación morada ensalzan también su capacidad negociadora. "Si hoy el gobierno de PSOE e IU tiene presupuesto, es gracias a que hemos demostrado que sabemos dialogar, negociar y arrancar compromisos en beneficio de la ciudad".

Críticas de Podemos al gobierno local

García no duda en defender la gestión de Podemos previa a la crisis, y la compara con la hecha en la actualidad por los ediles del PSOE. "Creemos que resulta evidente que el aumento de las partidas en áreas como Festejos y Deportes pone de manifiesto que el problema no era de gestión, como se pretendía hacer creer, sino puramente económico. Es fácil hacer más cuando se dispone de más dinero, y eso desmonta muchos de los discursos que hemos escuchado durante el último año", destaca el edil, que carga contra el ejecutivo local: el gobierno municipal continúa instalado en el inmovilismo. Llevan un año en blanco, sin propuestas propias ni un proyecto claro de ciudad, mientras vemos con preocupación cómo la ultraderecha no deja de crecer alimentada por la falta de iniciativa y de respuestas políticas valientes. A todo ello se suma una preocupante falta de transparencia, tanto dentro del propio gobierno como hacia la ciudadanía. En demasiadas ocasiones tenemos que enterarnos de decisiones y hechos importantes a través de los medios de comunicación, en lugar de por los cauces institucionales que corresponderían".

"Ponemos siempre los intereses de la ciudad por encima de cuitas personales y de los linchamientos a los que nos hemos enfrentado en este tiempo. Cada cual sabrá dónde está. Nosotros y nosotras sabemos perfectamente cuál es nuestro lugar: defender a la mayoría social y trabajar con responsabilidad por Avilés. Como han demostrado en numerosas ocasiones los diputados y diputadas de Podemos en el Congreso, a veces se puede ser más útil fuera del gobierno que formando parte de él, especialmente cuando se mantiene la coherencia, se fiscaliza la acción del ejecutivo y se empuja para que se adopten medidas que mejoren la vida de la gente", defiende García.

IU destaca los puntos de unión

Desde Izquierda Unida, que concurrió a las elecciones de la mano con Podemos bajo la marca Cambia Avilés, el balance de este año, "pese a que fue una ruptura que con la que nadie quedó satisfecho", es positivo. "Hemos sido capaces de entedernos para llegar a acuerdos como el presupuesto municipal, que es la hoja de ruta para el futuro de la ciudad", destaca Juanjo Fernández, coordinador local de IU, quien, por otra parte, espera que lo que resta de mandato transcurra "sin grandes sobresaltos". "Es cierto que habrá desencuentros puntuales, porque somos tres partidos diferentes y no estaremos de acuerdo en todo; pero también debemos ser conscientes de que la izquierda, ante una derecha que está cuestionando asuntos que son fundamentales para nosotros, como la regulación de la vivienda o las políticas de integración, tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo. Y aquí lo estamos haciendo", ahonda.