Una ciudad de Asturias acogerá el I Campeonato de coctelería: estos son los detalles, y las fechas
El Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte (Salenor) tendrá lugar los próximos 23, 24 y 25 de febrero en el pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena
Avilés acogerá el I Campeonato de coctelería, una de las principales novedades de la próxima edición del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte (Salenor) que tendrá lugar los próximos 23, 24 y 25 de febrero en el pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena, de Avilés.
Además del I Campeonato de coctelería, destinado a los profesionales de un sector cada vez más demandado, el Salón acogerá eventos ya consolidados como el XIII Concurso nacional de cortadores de Jamón, Corjamón; el IV Concurso al Mejor Bombón Artesano de Asturias y, como colofón, la entrega del Galardón Salenor, que en esta edición recaerá en el Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias.
Cocina en directo
Salenor ofrecerá demostraciones técnicas a cargo de chefs y catas de productos como los de la marca Alimentos del Paraíso Natural. Es el caso del “show cooking” o espectáculo de cocina en directo Alimentos del Paraíso y Guisanderas de Asturias, en el que la propietaria del restaurante Casa Belarmino, Ramona Menéndez, ofrecerá una degustación de diversos productos amparados por la marca de calidad referencia en la región.
Entre las numerosas propuestas destaca también la clase magistral que ofrecerá el campeón de España de Pinchos y Tapas 2026, Luis Menéndez, chef de la Alalunga Taberna Marinera, de Gijón. Además, de la mano de la joven cocina con estrella Michelin del Kabo (Pamplona), vendrá Aaron Ortiz para hablar de su experiencia, la importancia de la mente y de la humildad, a través de tres de sus platos más emblemáticos. El público podrá ser testigo de una cocina de vanguardia con productos frescos y de toda la experiencia acumulada a pesar de su juventud, tanto en Mugaritz como en Buenos Aires.
El Salón acogerá tres sesiones de "Show Cooking TastingAsturias" organizadas por Asturex. La primera llevará por título “Producto asturiano, fuego nórdico”, y correrá a cargo de Juan Bravo, del Bar Fuego (Dinamarca); la segunda, “Cuando el producto asturiano viaja a Copenhague”, también con Juan Bravo, y la tercera, “Maridar para vender en Suecia”, con Francisco Pérez, del Salmantinos (Suecia).
Merluza de confianza
La merluza de la Rula de Avilés y sus múltiples posibilidades darán contenido a un show cooking con el cocinero Alejandro Villa del Restaurante Pandora, de Avilés. El chef pondrá en valor el pescado más capturado en las costas del norte. Un producto que presentará a través de tres elaboraciones, en colaboración con la marca de calidad Pescado de Confianza.
