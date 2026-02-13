Los desencuentros del primer aniversario de la crisis de gobierno en Avilés

El gobierno local cumple estos días, en plena celebración de San Valentín, su primer año de ruptura. Y aunque PSOE e Izquierda Unida, la parte que se ha quedado dentro del gobierno, hacen un balance positivo de los últimos doce meses, destacando especialmente el acuerdo presupuestario para este 2026, lo cierto es que la hemeroteca no solo ha dejado imágenes de "amor" en estos 365 días. También hubo tiempo para algunos desencuentros, incluso entre PSOE e IU.

Para el primer gran "desengaño" entre Podemos y el gobierno local hubo que esperar hasta octubre. Fue en el Pleno en el que se votó la subida del recibo de agua para este 2026. PSOE e IU defendían una subida ligada al IPC, es decir, del 2,7%, alegando que esta medida figuraba en el contrato con Asturagua, que es quien gestiona el servicio. Además, IU también reseñó en aquella sesión que ligar la tarifa a la inflación era uno de los puntos del acuerdo de gobierno que habían suscrito en 2023 PSOE y Cambia Avilés, por entonces formado por IU y Podemos. PP y Vox se oponían a la medida, y los dos ediles de Podemos también votaron en contra, alegando que en este tipo de subidas en suministros básicos debería tenerse en cuenta a las familias vulnerables.

El segundo "golpe" también tuvo como trasfondo el contrato del agua. Fue en el Pleno del 16 de enero. El mismo en el que el Partido Popular puso sobre la mesa la creación de una comisión temporal de seguimiento del contrato del agua, "para arrojar algo de luz al agujero al que asciende el contrato del agua", en palabras de su portavoz municipal, Esther Llamazares. El PSOE se opuso a la medida y anunció que en cuestión de días pondrían en marcha un observatorio del agua; misma línea que siguió IU que, por boca de su portavoz, Agustín Medina, defendió que el plan del PP nacía "con una intencionalidad política muy concreta y una posición ideológica conocida con respecto del agua: tratarla como un negocio y no como un derecho". En Podemos, por su parte, argumentaron que serían "coherentes con las posiciones defendidas durante los últimos años" y que, aunque les hubiese gustado una medida "más permanente", apoyaban la propuesta del PP, dando luz verde a esta nueva comisión.

Curiosamente, esta votación en el Pleno tuvo lugar solo un día después de que Podemos y el gobierno local firmasen su acuerdo presupuestario para las cuentas de 2026. Tras dos meses de negociaciones, la formación morada logró "rascar" más de medio millón para sus propuestas. Entre ellas, la remunicipalización de conserjes, la participación del Ayuntamiento en los planes de empleo del Principado o el inicio del desarrollo urbanístico del Alto del Vidriero este año.

Pero no solo ha habido "desengaños" con Podemos. Las posiciones entre PSOE e IU no siempre han estado alineadas. Un claro ejemplo: el desembarco de la Universidad Nebrija en Avilés. La llegada del centro adscrito a la ciudad, tanto para la implantación del grado de Enfermería como para los cursos de español para extranjeros, ha sido muy celebrada por el ala socialista del gobierno local. Si bien, en IU la idea nunca ha llegado a cuajar. Tanto a nivel local como regional, la coalición ha mostrado siempre su rechazo a la llegada de universidades privadas al Principado.

Divergencias por Baterías y el futuro del suelo industrial

Tampoco han cantado al unísono con los planes de futuro para Baterías. El interés del Puerto por hacerse con la totalidad de los terrenos, una noticia adelantada por LA NUEVA ESPAÑA que fue apoyada y muy celebrada entre los socialistas, no cayó del todo bien a IU, que por una parte criticó que la Autoridad Portuaria no les hubiese transmitido de primera mano la información, y por otra exigió un proyecto ambicioso para ese suelo: "Tenemos que aprender de los errores del PEPA; los terrenos de Baterías en ningún caso se deben destinar al traslado de empresas". Cuando se conoció el interés de Indra por ese mismo espacio tanto PSOE como IU mantuvieron un perfil más similar, sin posicionamientos públicos a favor de una u otra.