Día grande de Antroxu: 35 artilugios por Galiana harán de Avilés un paisaje de cuento

El día grande del Antroxu de Avilés ya ha llegado: este sábado será el de la celebración de la edición 38.º edición del Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana, un desfile y una fiesta que transformará el centro histórico en un cuento salido de Las Mil y una Noches. Serán 35 artilugios los que armen la marimorena surcando la “corriente” de espuma hasta la plaza de España, en un espectáculo multitudinario que combina sátira, imaginación y meses de trabajo colectivo.

La temática elegida para esta edición llenará el casco antiguo de Aladinos, Sherezades, Alí Babás, califas, visires, genios y princesas, todos ellos reinterpretados con un toque asturiano. Túnicas, velos, turbantes y alfombras voladoras convivirán con guiños locales en una fiesta en la que todo es susceptible de parodia. El Descenso arrancará oficialmente a las 18.00 horas desde la calle Galiana, convertida en un río de espuma y color, con luz y sonido acompañando a los artilugios en su travesía.

No obstante, la actividad comenzará mucho antes. Desde las 12.00 horas, los artilugios recorrerán las calles del casco histórico en su ascenso desde los talleres hasta los puestos de salida, como siempre, el patio del colegio Palacio Valdés.

Este desfile “de abajo a arriba” permitirá contemplar con cierto sosiego -y con niños- el estado de unos artilugios que cada año que pasa más se parecen a las fallas de Valencia.

El punto final del recorrido será la plaza de España, donde estará el jurado encargado de fallar los premios, cuya dotación económica se incrementa este año hasta los 10.000 euros, 1.400 más que en la pasada edición. Además, se amplía el número de galardones con dos nuevas categorías, de modo que se entregarán diez premios que oscilan entre los 2.500 euros para el primer clasificado y los 250 euros para el décimo.

Tras el desfile, la fiesta continuará en el mismo Parche con música hasta altas horas de la madrugada. La orquesta gallega “Los Satélites” ofrecerá dos pases: a las 23.30 y a las 2.30 horas, mientras que a la 1.30 está previsto un espectáculo especial con actuaciones de “El Aserradero by MonoLoco” con Antiguas Raves y Dani Sierra Nano, que repetirán a partir de las 3.30.

Llaranes

El sábado grande del Antroxu también tendrá protagonismo en Llaranes, donde a las 11.30 horas se celebrará en la Plaza Mayor el Gran Festival de Antroxu, con un concurso de disfraces en categorías infantil y adulta y una foto de recuerdo para todos los asistentes.