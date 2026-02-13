Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Día grande de Antroxu: 35 artilugios por Galiana harán de Avilés un paisaje de cuento

El Antroxu de Avilés también llegará a Llaranes con un Gran Festival en la Plaza Mayor

Ambiente en el Descenso de Galiana del año pasado.

Ambiente en el Descenso de Galiana del año pasado. / David Cabo

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

El día grande del Antroxu de Avilés ya ha llegado: este sábado será el de la celebración de la edición 38.º edición del Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana, un desfile y una fiesta que transformará el centro histórico en un cuento salido de Las Mil y una Noches. Serán 35 artilugios los que armen la marimorena surcando la “corriente” de espuma hasta la plaza de España, en un espectáculo multitudinario que combina sátira, imaginación y meses de trabajo colectivo.

La temática elegida para esta edición llenará el casco antiguo de Aladinos, Sherezades, Alí Babás, califas, visires, genios y princesas, todos ellos reinterpretados con un toque asturiano. Túnicas, velos, turbantes y alfombras voladoras convivirán con guiños locales en una fiesta en la que todo es susceptible de parodia. El Descenso arrancará oficialmente a las 18.00 horas desde la calle Galiana, convertida en un río de espuma y color, con luz y sonido acompañando a los artilugios en su travesía.

No obstante, la actividad comenzará mucho antes. Desde las 12.00 horas, los artilugios recorrerán las calles del casco histórico en su ascenso desde los talleres hasta los puestos de salida, como siempre, el patio del colegio Palacio Valdés.

Este desfile “de abajo a arriba” permitirá contemplar con cierto sosiego -y con niños- el estado de unos artilugios que cada año que pasa más se parecen a las fallas de Valencia.  

El punto final del recorrido será la plaza de España, donde estará el jurado encargado de fallar los premios, cuya dotación económica se incrementa este año hasta los 10.000 euros, 1.400 más que en la pasada edición. Además, se amplía el número de galardones con dos nuevas categorías, de modo que se entregarán diez premios que oscilan entre los 2.500 euros para el primer clasificado y los 250 euros para el décimo.

Tras el desfile, la fiesta continuará en el mismo Parche con música hasta altas horas de la madrugada. La orquesta gallega “Los Satélites” ofrecerá dos pases: a las 23.30 y a las 2.30 horas, mientras que a la 1.30 está previsto un espectáculo especial con actuaciones de “El Aserradero by MonoLoco” con Antiguas Raves y Dani Sierra Nano, que repetirán a partir de las 3.30.

Noticias relacionadas

Llaranes

El sábado grande del Antroxu también tendrá protagonismo en Llaranes, donde a las 11.30 horas se celebrará en la Plaza Mayor el Gran Festival de Antroxu, con un concurso de disfraces en categorías infantil y adulta y una foto de recuerdo para todos los asistentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
  2. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
  3. Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
  4. Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
  5. La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
  6. Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
  7. Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales
  8. La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

Piedras Blancas, capital ecuestre de Asturias: este es el evento que se celebra este fin de semana en Castrillón

Piedras Blancas, capital ecuestre de Asturias: este es el evento que se celebra este fin de semana en Castrillón

El colegio Sagrada Familia pinta el Antroxu corverano

El colegio Sagrada Familia pinta el Antroxu corverano

El PP de Castrillón tiende la mano al PSOE: "Estamos dispuestos a poder llegar a acuerdos con todo aquel que esté predispuesto a ello"

El PP de Castrillón tiende la mano al PSOE: "Estamos dispuestos a poder llegar a acuerdos con todo aquel que esté predispuesto a ello"

Día grande de Antroxu: 35 artilugios por Galiana harán de Avilés un paisaje de cuento

Día grande de Antroxu: 35 artilugios por Galiana harán de Avilés un paisaje de cuento

Corvera se suma a la lucha contra el cáncer infantil con la Carrera Galbán

Corvera se suma a la lucha contra el cáncer infantil con la Carrera Galbán

Los desencuentros del primer aniversario de la crisis de gobierno en Avilés

Los desencuentros del primer aniversario de la crisis de gobierno en Avilés

El Puerto afronta, a partir del lunes, diez jornadas de huelga en la estiba al no lograr acuerdo en el Sasec

El Puerto afronta, a partir del lunes, diez jornadas de huelga en la estiba al no lograr acuerdo en el Sasec

El Avilés quiere que Balaídos sea un punto de inflexión: "Tenemos que ponernos las pilas ya"

El Avilés quiere que Balaídos sea un punto de inflexión: "Tenemos que ponernos las pilas ya"
Tracking Pixel Contents