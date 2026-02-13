Embutidos de la comarca para alimentar el Antroxu Tradicional

El Antroxu Tradicional de Avilés gana adeptos. La centenaria firma Embutidos Vallina ha donado una serie de productos cárnicos a la organización de la fiesta del domingo para sumarse así a uno "de los actos más emblemáticos" del Antroxu ancestral como es "La puya'l gochu", que se escenificará en El Parche este domingo poco después de las 14.00 horas y como acto final del pasacalles de los mazcaritos. La firma ha donado un lacón, jamón, tocino, longaniza, chorizos y morcillas, entre otros.

La alianza entre Vallina y el Antroxu tradicional "es un gesto cargado de simbolismo que conecta una empresa centenaria con la tradición popular y la memoria colectiva".

Según remarcan desde la firma ubicada en La Laguna (Illas), el Antroxu asturiano ha estado históricamente vinculado a la cultura gastronómica del cerdo, pilar fundamental de la economía doméstica tradicional. La matanza garantizaba el sustento anual de las familias y generaba, al mismo tiempo, un fuerte componente comunitario que encajaba plenamente con el espíritu festivo del carnaval. Es más, la rifa del gochu se desarrollaba tradicionalmente el denominado Llunes el Gordu, coincidiendo con el día de mercado. En aquellos primeros años del siglo XX, se rifaban uno o dos cerdos tras una previa exhibición. "Se vendían papeletas entre vecinos y comerciantes y el dinero recaudado se destinaba al Hospital de Caridad, convirtiendo la celebración en una manifestación de identidad, economía doméstica y solidaridad", explican. Además de la rifa, continúan, eran habituales en la época las tradicionales “puyes” o subastas públicas de gochos, en un contexto donde el mercado de ganado del Carbayedo desempeñaba un papel clave en la vida económica local y regional.

"La recuperación y puesta en valor de estas prácticas permite entender el Antroxu no solo como una manifestación festiva, sino como un reflejo vivo de la identidad cultural y gastronómica de Avilés y de Asturias", sostienen tanto desde Vallina como desde el colectivo que ha recuperado el Antroxu tradicional.

La entrega de productos de Vallina contó con la presencia de varios mazcaritos como "El Gruñu", que significa "gochu" en bron (la lengua gremial de los caldereros de Miranda); La Vieya, que es el personaje central del Antroxu, y el Xagó, que en bron significa "amigo" y por lo tanto acompañante.