El genio de la lámpara concede lluvia para Escolinos y lleva la fiesta bajo techo

"Aladin" frota su lámpara maravillosa y sale un genio que le concede tres deseos. Quique Moyano es uno de esos "genios" y va al cole del Quirinal. Tiene claro que para Antroxu los tres deseos a cumplir con "pasarlo bien, estar con amigos y que no llueva". Dos de ellos se cumplieron. Lo dice bajo techo en el polideportivo del Quirinal durante la fiesta de Escolinos antroxaos que acabó allí tras una agitada mañana en la que se suspendió el desfile de la tarde por las calles de Avilés por la lluvia, el viento y reinó la incertidumbre sobre una fiesta que moviliza cada viernes de Carnaval a más de un millar de rapacinos y sus familias. Al final, la celebración cambió de ubicación por la lluvia y el viento y un buen puñado de pequeños y sus familias se quedaron en casa. Como dato, había 47 inscritos del cole de Llaranes, solo bajaron disfrazados siete, dos madres, un padre y cuatro peques.

"Beerbena", "Picante" y "El Felechu" eran las charangas encargadas de animar la tarde. La música también corrió a cargo de "Fred Events" pero sobre todo, los protagonistas fueron los más pequeños, los que ataviados con trajes de bereberes, de Aladdín de mil y una formas, de jeques árabes y otros personajes como los de Villalegre que iban de "Viajeros en el espacio buscando la estrella del desierto". Por haber había hasta un camello que aportaron los escolinos del Enrique Alonso, ahí estaba Oihan Martínez en lo más alto. Los del Buen Consejo iban de notas musicales y María Esther Morel, que venía con el grupo de Pequeños Espacios solo pedía de deseo "amor y paz en el mundo". Los hippies no estaban físicamente pero sí en espíritu. Había también piratas y policías nacionales de baja estatura. Entre tanto, Lara Rebollar frota la lámpara y pide otro deseo: "Que haya un concurso de disfraces en el Antroxu de Avilés". Valeria Calvo opta porque lo mejor "es el buen tiempo", el que habría permitido desfilar por la calle.

Río y Luna Gutiérrez están con sus padres Julián Gutiérrez y Lucía Blanco. También frotan la lámpara. Papá va de genio musculado. Y vuelven a salir otros tres deseos. Leo Sánchez reclama "que pare el viento", Sheila Nuevo confía en que haya espuma de colores en el Descenso y Mael Prieto solo piensa en bailar. Miguel Cotarelo, que tiene dos años, le pega patadas a su lámpara maravillosa y su hermano Santi, algo más mayor, la frota confiando en que, al menos, pare de llover. Por ahí andaba también Ruth Martín y Hugo del Valle. "¿Puedo pedir un deseo para que el año que viene el día de los Escolinos se organice mejor si llueve? Estamos en Avilés", preguntó Pablo Martínez, que tenía edad de haber visto "Aladdín" cuando se estrenó a primeros de los años noventa.

El polideportivo del Quirinal se llenó de personajes que recordaban a partes del mundo desérticas, muchos llevaban turbante, y pese a todo remarcaban en sus deseos tras frotar la lámpara maravillosa de Aladino que dejara de llover. "Así no luce el disfraz", sostiene Marta Pérez, al tiempo que baila en grupo con peques de varios coles, a juzgar por sus disfraces diferentes pero todos "desérticos".