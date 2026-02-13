La lluvia obliga a suspender el desfile de Escolinos de Avilés: solo habrá fiesta en el colegio Palacio Valdés
La cita mantiene la hora prevista, que serán las 17.00 horas
Las fuertes lluvias caídas durante la noche y toda la mañana y la previsión de inclemencias meteorológicas para la tarde ha obligado al Ayuntamiento de Avilés a suspender el desfile de Escolinos previsto para las 17.00 horas. Eso sí, el alumnado no se quedará sin su tradicional fiesta antroxera, habrá música y diversión en el patio cubierto del colegio Palacio Valdés.
Esa suspensión chafa los planes acordados entre el área de Festejos y las Ampas de los centros educativos avilesinos que habían acordado hace tiempo un recorrido alternativo al habitual en ese desfile. La novedad de este año iba a ser el inicio del pasacalles con charangas en el parque del Muelle para concluir después en el colegio Palacio Valdés, donde ahora se ha trasladado toda la actividad festiva de la tarde. La celebración en el patio del colegio público del Carbayedo estará amenizada por Fred Events.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
- Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales
- La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo