La lluvia obliga a suspender el desfile de Escolinos de Avilés: solo habrá fiesta en el colegio Palacio Valdés

La cita mantiene la hora prevista, que serán las 17.00 horas

DESFILE DE ESCOLINOS DE 2025

DESFILE DE ESCOLINOS DE 2025 / Luisma Murias

Illán García

Illán García

Avilés

Las fuertes lluvias caídas durante la noche y toda la mañana y la previsión de inclemencias meteorológicas para la tarde ha obligado al Ayuntamiento de Avilés a suspender el desfile de Escolinos previsto para las 17.00 horas. Eso sí, el alumnado no se quedará sin su tradicional fiesta antroxera, habrá música y diversión en el patio cubierto del colegio Palacio Valdés.

Esa suspensión chafa los planes acordados entre el área de Festejos y las Ampas de los centros educativos avilesinos que habían acordado hace tiempo un recorrido alternativo al habitual en ese desfile. La novedad de este año iba a ser el inicio del pasacalles con charangas en el parque del Muelle para concluir después en el colegio Palacio Valdés, donde ahora se ha trasladado toda la actividad festiva de la tarde. La celebración en el patio del colegio público del Carbayedo estará amenizada por Fred Events.

