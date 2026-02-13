Piedras Blancas, capital ecuestre de Asturias: este es el evento que se celebra este fin de semana en Castrillón
La actividad arrancará a las 7:30 horas y se alargará hasta las seis de la tarde
N. M.
Piedras Blancas será, este sábado, la capital ecuestre de Asturias. El Club Deportivo Valcarjo celebra el ‘XVII Raid Ecuestre Piedras Blancas’, una cita que arrancará a las 7:30 horas de la mañana y se alargará hasta las seis de la tarde.
La prueba comenzará en los prados ubicados detrás de la Piscina Municipal de Piedras Blancas, para salir en dirección al Camín Caleón del Curo (El Villar). Durante el trayecto habrá que subir El Muro, bajar a La Siega para ir hacia Santiago del Monte, bordeando el río Ferrería; subir a La Lloba para dirigirse a La Ferrería por la Ruta del Agua. También pasarán por Los Calgüetos para, finalmente, volver a El Muro y al punto de salida.
Tanto la organización como el Ayuntamiento de Castrillón recuerda que, para la correcta celebración del evento, toda la ciudadanía debe atender cualquier indicación de la Policía Local.
