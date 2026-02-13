El PP de Castrillón tiende la mano al PSOE: "Estamos dispuestos a poder llegar a acuerdos con todo aquel que esté predispuesto a ello"

"Aunque nuestro socio preferencial y prioritario, no lo ocultamos, es Vox, siempre estamos dispuestos a poder llegar a acuerdos con todo aquel que esté predispuesto a ello". El equipo de gobierno de Castrillón ha tendido una mano al PSOE tras el anuncio, por parte de Iván López, de una serie de ideas para la creación del próximo presupuesto del concejo. Eso sí, el PP no ha desaprovechado la ocasión para criticar algunas de las últimas decisiones de los socialistas, como votar en contra de las enmiendas al presupuesto regional donde los populares pelearon para, por ejemplo, conseguir una partida mayor para el centro de salud de Piedras Blancas.

"Agradecemos sus propuestas", confiesan del PP, al tiempo que lamentan que tanto el PSOE como IU "permitan el escarnio que se ha hecho con Castrillón por su gobierno regional en los presupuestos del Principado". "Además, para más inri, votaron en contra de nuestras enmiendas para corregir una parte de ese escarnio", lamentan los populares, que explica que esos votos en contra han servido para "no conseguir una partida significativa para el nuevo centro de salud, al que ustedes solo han destinado 5.000 euros; o para que no haya partidas para la mejora de los edificios del colegio de Campiello o las columnas del colegio de Salinas".

Una de las propuestas que plantea el PSOE es la creación de una línea de transporte público entre Coto Carcedo y Piedras Blancas. "Estamos pendientes de una reunión con el Consorcio de Transportes para estudiar la viabilidad", señalan desde el PP, que aseguran que la reparación de la cubierta del río Ferrota en Arnao "se contempla para su ejecución en el próximo presupuesto". Además, según sus palabras, también se contemplan la mejora de vías urbanas e interurbanas.