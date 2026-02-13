Susto en Avilés: arde un coche en la rampa de un garaje en Fernández Balsera
Los hechos tuvieron lugar a las 2.39 horas de este viernes
Susto de madrugada en Avilés. Un vehículo ardió a las 2.39 horas en la rampa de un garaje en la calle Fernández Balsera. Efectivos de los Bomberos de Avilés, Pravia y La Morgal, coordinados por el jefe de zona, trabajaron para sofocar las llamas. En el suceso no hubo que lamentar más daños que los materiales.
Este es el segundo incendio en la céntrica calle en lo que va de año. El pasado 25 de enero también se desató un fuego en una vivienda de Fernández Balsera. El fuego calcinó una habitación y los Bomberos tuvieron que rescatar a dos mujeres del interior de la vivienda. Si bien, ninguna de ellas requirió asistencia médica.
