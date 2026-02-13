Usuarios del polideportivo de Luanco denunican goteras en las instalaciones

Usuarios del polideportivo de Luanco han trasladado sus quejas por el mal estado de las instalaciones, con goteras esta misma semana. Estas circunstancias obligaron a colocar cubos en la cancha. Se quejaron asimismo de que sólo desde IU, ahora en la oposición municipal se han hecho eco de esta denuncia. "No queremos perder una instalación tan bien localizada, y es una pena que no se afronte la obra", señalan los denunciantes.

En sus quejas también incluyen el mal estado de la fachada del polideportivo "Jenaro Fernández Diego" así como la cubierta, que presenta deficiencias. También son visibles los agujeros en algunas mamparas que distribuyen diferentes espacios del edificio.