Arranca el multitudinario desfile de Antroxu de Avilés: la espuma ya cubre Galiana
El desfile por las calles del casco histórico de la ciudad contará con la participación de 35 peñas
S. Fernández / I. García
El día grande del Antroxu de Avilés ya ha llegado: este sábado será el de la celebración de la edición 38.º edición del Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana, un desfile y una fiesta que transformará el centro histórico de la ciudad en un cuento salido de Las Mil y una Noches. Serán 35 artilugios los que armen la marimorena surcando la “corriente” de espuma hasta la plaza de España, en un espectáculo multitudinario que combina sátira, imaginación y meses de trabajo colectivo.
La temática elegida para esta edición llenará el casco antiguo de Aladinos, Sherezades, Alí Babás, califas, visires, genios y princesas, todos ellos reinterpretados con un toque asturiano. Túnicas, velos, turbantes y alfombras voladoras convivirán con guiños locales en una fiesta en la que todo es susceptible de parodia.
El Descenso arranca oficialmente a las 18.00 horas desde la calle Galiana, convertida en un río de espuma y color, con luz y sonido acompañando a los artilugios en su travesía. A esta hora las peñas permanecen concentradas en el Colegio Palacio Valdés como punto de salida.
Los primeros en acercarse a disfrutar fueron José Ángel Junceda y Carmen Díaz 38 años casados y primer año de Descenso. "todo va muy bien pero muy lento". Galiana enamora porque Avilés enamora en Antroxu.
No obstante, la actividad del Descenso comenzó unas horas antes. Desde las 12.00 horas, los artilugios recorrieron este sábado las calles del casco histórico de Avilés en su "ascenso" desde los talleres hasta los puestos de salida, como siempre, el patio del colegio Palacio Valdés.
Este desfile “de abajo a arriba” permitió contemplar con cierto sosiego -y con niños- el estado de unos artilugios que cada año que pasa más se parecen a las fallas de Valencia.
Entre los que participan las propuestas son variadas. “Llevamos cuatro semanas currando en nuestro artilugio”, apuntaba a mediodía Pablo Lázaro de la pena "Abuelo Anselmo". Está aparcado en el primer tramo de la calle de la Cámara. Él y los suyos salieron de las naves de al lado Supercash -los astilleros tradicionales- a las nueve y media. “Fuimos dejando la nave de once en once”, cuenta.
El artilugio de los Gastrotrópicos es la segunda vez que participa, "pero tenemos mucha experiencia entre todos”, señalan sus promotores.
Con los primeros cañones de espuma lanzando ya lo que será el 'alma' de la fiesta, avilesinos y foráneos se preparan para vivir una tarde de 'folixa' máxima.
El punto final del recorrido será la plaza de España, donde estará el jurado encargado de fallar los premios, cuya dotación económica se incrementa este año hasta los 10.000 euros, 1.400 más que en la pasada edición. Además, se amplía el número de galardones con dos nuevas categorías, de modo que se entregarán diez premios que oscilan entre los 2.500 euros para el primer clasificado y los 250 euros para el décimo.
