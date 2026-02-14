El "Ascenso del Descenso" descubre "el nivel" de los artilugios que surcarán Galiana esta tarde

“Hay mucho nivel”. Esto lo dice Pablo Lázaro, que es de peña del Abuelo Anselmo, pero podría no decirlo: los artilugios del Descenso de Galiana de esta tarde son grandes, enormes y, muchos, la leche. El "Ascenso del Descenso" sirve para eso: para descubrir lo que será Avilés esta tarde de fiesta y destrucción.

“Llevamos cuatro semanas currando en nuestro artilugio”, apunta. Está aparcado en el primer tramo de la calle de la Cámara. Él y los suyos salieron de las naves de al lado Supercash -los astilleros tradicionales- a las nueve y media. “Fuimos dejando la nave de once en once”, cuenta.

El primer artilugio del tramo ha tomado la calle de San Francisco, el del final de ese tramo es el de los Gastrotrópicos. “Este va a ser la segunda vez que bajemos, pero tenemos mucha experiencia entre todos”, señala.

Un poco más arroba está el artilugio del Abuelo Anselmo, que es una de las peñas más tradicionales del Antroxu avilesino. Una fiesta loca. “El Milindri a mí me llaman” y esas movidas.

Y hay mogollón de gente tirando fotos no fuera a ser que llegaran los lamentos de Bad Bunny –“Debí tirar más fotos”-. Y también gente echando sidra. Los otros no, los otros se metían entre pecho y espalda la primera cerveza del día.

La ruta era desde la Travesía de la Industria, el puente de Demetria Suárez, avenida de Telares… Los motoristas de la Policía Local fueron los escoltas de los “ascendentes”. Cortan el tráfico en el cruce del Muelle con Emile Robin. Y algunos coches que son cazados por los artilugios se dan la vuelta: no quieren esperar cómo los armatostes se dirigen al garaje donde dentro de un rato empezarán a salir cada uno de los 35 artilugios.

Sigue la música, las carrozas siguen camino hasta la Cámara para ubicarse justo detrás de los Gastrópicos. El patio del colegio Palacio Valdés está listo para empezar a recibir a las peñas.

Esta tarde, espuma de navegar. La de afeitarse, cuando vuelva el orden.