Dani Parrondo: "El Antroxu de Avilés es el mejor de Asturias"

El mono Matías, tras conocer a la Cofradía del Santo Entierro de la Sardina, los colegios de la ciudad y a uno de los veteranos del Antroxu, quiere salir de marcha. Y, para eso, ha ido a ver al mejor: Dani Parrondo. El artista fue el encargado de llenar, el año pasado, la Plaza España con el inicio de su nuevo proyecto. Este año el salense vuelve a tierras asturianas, en este caso el lunes, para iniciar una gira cargada de fechas. No esconde la ilusión que le hace volver a estar en el Antroxu.

-¿Longaniza frita o cocida?

-Cocida, que es más saludable.

-¿Y para el postre?

-Frixuelos con nata y muchísimo chocolate.

-¿Por qué hay que venir al Descenso?

- Lo primero por el ambiente carnavalero, festivo, alegre y de buen rollo que se respira en Avilés. Además, no te puedes perder esas carrozas hechas a mano, son puro espectáculo. Es el mejor carnaval de Asturias, sin desmerecer ningún otro

-¿De qué desfilaría?

-De Cabra “GOAT” siempre. Hace un año presenté así mi show en la ciudad y, en poco tiempo, el personaje de "La Cabra" se convirtió en una referencia de la fiesta en Asturias.

-¿Con quién pasaría mil y una noches?

-Con el público de Avilés, sin duda. Estaría eternamente actuando para ellos porque en esos momentos me hacen la persona más feliz del planeta. Siento un cariño y una entrega con mi show que ni en mis mejores sueños lo hubiese pensado. No os imagináis cuánto quiero al público.

-¿A dónde viajarías en camello?

-A Punta Cana, es mi destino favorito desde hace 4 años. Me siento como un niño pequeño estando allí y a mis seguidores en redes les engancha muchísimo el contenido que subo de fiesta y diversión estando allí. Voy allí ya sea en burro o en camello.

-¿Cuál es tu rincón carnavalero de Avilés?

-La Plaza España, es el lugar exacto donde mi sueño se convirtió en realidad el año pasado y este año me vuelven a dar la oportunidad de presentar mi nueva gira 2026: "The Goat Festival". Ojalá sea un fiestón increíble y que el año que viene siga la tradición.

-¿Monarquía o república antroxera?

- No sé muy bien que responder, yo apuesto por todo lo que sea amistad, alegría, fiesta y vivir siendo feliz sin meterse con nadie.

-¿Una canción que no debe faltar nunca en el Antroxu?

-Prefiero ir con los tiempos, por la que más esté de moda y haga cantar y vibrar a la gente en ese momento.

-¿Un imprescindible en el outfit de Antroxu?

Noticias relacionadas

-La máscara de la cabra. A partir de ahora siempre que vaya al Antroxu de Avilés ya sea para actuar o como público no puede faltar .