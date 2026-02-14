El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma
La temática de este año es Las Mil y una Noches
S. F.
El día grande del Antroxu de Avilés ya ha llegado: la celebración de la edición 38.º edición del Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana, un desfile y una fiesta que transforma el centro histórico en un cuento salido de Las Mil y una Noches. Serán 35 artilugios los que armen la marimorena surcando la “corriente” de espuma hasta la plaza de España, en un espectáculo multitudinario que combina sátira, imaginación y meses de trabajo colectivo.
La temática elegida para esta edición llena el casco antiguo de Aladinos, Sherezades, Alí Babás, califas, visires, genios y princesas, todos ellos reinterpretados con un toque asturiano. Túnicas, velos, turbantes y alfombras voladoras conviven con guiños locales en una fiesta en la que todo es susceptible de parodia. El Descenso ha arrancado oficialmente a las 18.00 horas desde la calle Galiana, convertida en un río de espuma y color, con luz y sonido acompañando a los artilugios en su travesía.
Este desfile “de abajo a arriba” permitirá contemplar con cierto sosiego -y con niños- el estado de unos artilugios que cada año que pasa más se parecen a las fallas de Valencia.
El punto final del recorrido será la plaza de España, donde estará el jurado encargado de fallar los premios, cuya dotación económica se incrementa este año hasta los 10.000 euros, 1.400 más que en la pasada edición. Además, se amplía el número de galardones con dos nuevas categorías, de modo que se entregarán diez premios que oscilan entre los 2.500 euros para el primer clasificado y los 250 euros para el décimo.
