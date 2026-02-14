Fluye el amor en Galiana: "Este ambiente enamora, pero es que el Antroxu de Avilés es mucho, como para no enamorar, da igual que sea San Valentín que viernes que lunes"

Fluye el amor en Galiana. San Valentín es el día de los enamorados pero si coincide con el del Descenso Internacional de Galiana todo se mezcla y surgen historias que hablan de una fiesta en la que confluyen muchos factores. Parejas que se dieron su primer beso en la emblemática calle, amigos y amigas que reforzaron su unión bajo la espuma, chicos y chicas que tienen esta fiesta grabada en su corazón y otros que directamente aman el Descenso en compañía de sus colegas.

Pepe Sánchez y Ángeles Castellanos son veteranos del Antroxu. Miembros históricos de la peña Los Haique, ya desaparecida, ahora bajan el Descenso con La Reciella Repunante. Defienden que se conocieron en un Descenso aunque tampoco saben concretarlo allá por los años ochenta; de todos modos, dudan con esa sonrisa tan irónica propia del Antroxu. Se quieren y se aman y lo demuestran, fuera de la espuma y dentro de ella. Lo que sí disfrutan es del ambiente antroxero. "Galiana enamora, pero es que el Antroxu de Avilés es mucho, como para no enamorar, da igual que sea San Valentín que Viernes que Lunes", señalan ambos.

José Ángel Junceda y Carmen Díaz llevan 38 años casados. "Este año es el primero que bajamos el Descenso", afirma Díaz, que se ha juntado con un grupo de Llaranes que ha formado la peña "El Pellejazu" que se ha estrenado este Descenso. "Es el primer año de la peña y nuestro primer Descenso, todo va muy bien pero va muy lento y eso de que Galiana enamora está bien pero es que el Antroxu es para enamorarse", afirma Díaz, antes de meterse en el mar de espuma.

Maite Pérez y Gabel López forman parte de la peña "Belenitos". Pasean su amor por los procelosos mares de Galiana desde el Antroxu de 2022. Enamorados del Descenso y de ellos mismos, mantienen su pasión por el rugby y no dudan a la hora de colocarse las gafas con forma de corazón.

Lorena González e Isabel Torres son amiguísimas. Desprenden amor a cada paso y no porque sea San Valentín, es mutuo y es hacia el Descenso de Galiana y al Antroxu. Es más, González es avilesina de pro y vive en Sevilla y no dudó en volver a la tierrina para participar en el Descenso un año más. "Claro que Galiana enamora, esto es una tradición", señalan ambas mientras encaran la avenida Portugal rumbo a Galiana.

Sergio Suárez e Isabel Herrero son miembros de "Los Piniellanos". Están convencidos de que el Descenso de Galiana tiene una magia especial. Como pareja llevan veinticinco años. "Y seguimos en la espuma", comentan ambos vestidos de asturianos de Piniella.

Ricardo Vigil y Aitana Canto son miembros de la peña VRS. "Llevamos seis años de pareja, nos conocemos desde hace 25", apuntan ambos que no dudan en destacar su relación con el Descenso: "Aitana dijo de bajar un año y así llevamos cuatro con esta peña, es una fiesta genial".

Laura del Águila y Pablo Cuervo-Arango son pilares de la peña "Los Arrexuntaos" y con el tiempo se han dado cuenta de que su amor por el Descenso se ha convertido en un "vicio que engancha". "Me engañó Laura al principio y ahora es al revés, aquí seguimos y aquí seguiremos", comentan antes de darse un beso y expresar que ser parte de una peña "es mucho curro pero aun así engancha", señalan ambos que se consideran a sí mismos como su media manzana.

Para Rosi Camero y David del Oso el Descenso de hace dos años fue especial. Formalizaron su relación de amor después de conocerse desde hace dos décadas. "El Descenso es nuestro aniversario y el próximo diciembre nos vamos a casar", anuncian en el patio del colegio Palacio Valdés, antes de que su peña, la de Los Folixeros, comenzara su travesía por la calle Galiana.

Noticias relacionadas

Jaime Guedes y Nerea Blanco son tío y sobrina y también están enamorados de Galiana. "La fiesta es genial", comentan ambos con las gafas de corazones puestas. Paula García y Lara Salas también son amigas y ambas también expresan su amor al Descenso. Hablan de amistad y de felicidad: "La espuma une".