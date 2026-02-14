El precio del alquiler en Avilés, en máximos históricos: lo más barato, un piso en La Carriona por 550 euros

El precio del alquiler en Avilés es como la espuma. Y no como la del Descenso de Galiana, sino de la que sube. Y lo hace casi sin parar. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, la cotización del metro cuadrado de las rentas de vivienda fue de 8,9 euros en enero, el máximo histórico registrado hasta la fecha.

El alza en los precios del alquiler en Avilés se explica, tal y como manifiestan los profesionales del sector, por el principio de la oferta y la demanda: desde hace años, la demanda de pisos es muy superior a la oferta, lo que ha hecho que su encarecimiento sea constante. Según el estudio de Idealista, en enero el precio del alquiler había subido un 1,4% respecto al mes anterior. Además, el incremento acumulado durante el último año fue del 9,9%.

Pero este crecimiento es aún más escandaloso si nos retrotraemos a hace una década. Según el mismo estudio de Idealista, en 2016 el precio del metro cuadrado de alquiler en Avilés era de 5,3 euros, lo que supone un encarecimiento del 67,9% en este periodo. Si hacemos la comparativa con 2021, hace un lustro, cuando el metro cuadrado de una vivienda de alquiler en Avilés estaba, de media, a 6,1 euros, el incremento ha sido del 45,9%.

Así, una búsqueda en el mismo portal inmobiliario refleja que ahora mismo, en todo Avilés, hay solo 31 pisos en alquiler. El más barato, un piso en La Carriona de 75 metros cuadrados dividido en dos habitaciones, salón, baño y cocina, por 550 euros. Lo más barato que aparece en la zona centro es un apartamento de una habitación a 650 euros.

Esta escasez de vivienda se debe, según los expertos, a dos factores: la inseguridad jurídica ante "inquiocupas" con la nueva ley de vivienda y el auge de las viviendas de uso turístico, que ofrecen mayor rentabilidad y más seguridad jurídica a los propietarios.

Para tratar de paliar el alza de precios y la escasez de vivienda de alquiler, el Ayuntamiento, a través de la Fundación San Martín, lanzó en 2022 el programa Avilés Alquila, que, entre otros beneficios, ofrece seguros de impago, estudios de viabilidad de los inquilinos y mediación ante conflictos para los propietarios; y precios más asequibles y asesoramiento para los inquilinos. A lo largo del año pasado, se firmaron un total de 187 alquileres a través de esta vía. En lo que va de 2026 se han registrado nueve, la mitad que en enero de 2025; una circunstancia que vuelve a estar marcada por la escasez de oferta: actualmente tampoco hay pisos disponibles en Avilés Alquila.

La vivienda asequible, a la espera de nuevas promociones

El Principado anunció el pasado noviembre un proyecto para construir 235 viviendas que se destinarán a alquiler asequible en La Grandiella. Según las previsiones de la consejería de Vivienda, las obras comenzarán el año que viene. La previsión de profesionales del sector de la construcción consultados por este periódico es que los trabajos no estarán terminados antes de 2029.