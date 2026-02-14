El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las "presiones" y la facilidad para su expansión en Castilla y León

El aprovechamiento del suelo excedente de las antiguas Baterías de coque, que cuenta con dos manifestaciones de interés en esos terrenos, uno promovido por la Autoridad Portuaria de Avilés y otro defendido por la multinacional Indra, comienza a destapar su futuro. Según ha podido saber este diario, la propuesta de Indra correría más peligro de deslocalización de Avilés por las "presiones" de las últimas semanas. Si bien ninguno de los proyectos ha sido presentado a los propietarios del suelo, la entidad pública Sepides, sí que ha cundido cierta preocupación en fechas recientes acerca de la posibilidad de que el gigante tecnológico, que ha pensado en los suelos de la antigua coquería para desarrollar tres nuevas infraestructuras para completar la cadena de producción de blindados militares en Asturias, utilizando los terrenos de Avilés para los procesos de acabado de los vehículos -como avanzó LA NUEVA ESPAÑA-, se vaya ahora a León con esos planes.

La compañía de defensa y tecnologías avanzadas Indra Group anunciaba a principios de año un plan de inversiones que convertirá a Castilla y León en punta de lanza de la fabricación de drones, con nuevas plantas de producción tanto en León como Valladolid. El proyecto, que conlleva una inversión global de 40 millones de euros, y supone la creación de 500 nuevos empleos, implica que la plantilla de la compañía en la región crecerá en más de un 50%, hasta llegar a los 1.350 trabajadores en 2027. Y no les resultaría complicado sumar a ello los planes que tenían para Avilés.

En Valladolid Indra creará un nuevo centro de ingeniería, especializado en el diseño mecánico y eléctrico, así como un centro de fabricación de motores para drones, "una inversión estratégica que reforzará el liderazgo de Indra en tecnologías aeroespaciales avanzadas", según valora la propia compañía. La compañía reforzará sus capacidades de ingeniería en Castilla y León, con la incorporación de 150 nuevos ingenieros. Asimismo, modernizará su Centro de Excelencia de Seguridad en León e impulsará su actividad en Salamanca, donde incrementará la plantilla en un 10%.

Según ha podido saber este diario, la empresa trataría de evitar cualquier conflicto sobre la oportunidad de hacerse con los terrenos de Baterías, que implicaría también aprovechar la infraestructura de Arcelor en este ámbito, el edificio de Almacenes Generales, con oportunidades para darle uso como centro de I+D para las actividades que prevé desarrollar Indra en esos 300.00 metros cuadrados.

El Puerto de Avilés, por su parte, planea hacerse con el suelo excedente de la antigua coquería avilesina para culminar su plan de expansión, principalmente en la orilla derecha de la ría. Si bien esa operación depende de un informe de valoración encargado a Segipsa.

Nada más conocerse los planes de Indra, desde el Ayuntamiento, se valoró que el interés suscitado por los terrenos confirman que Avilés ha logrado un interés estratégico por su suelo industrial: "por su ubicación, por la calidad de sus servicios y, sobre todo, por contar con personal altamente cualificado y formado”, aseguraron desde el gobierno local. Cuando se conoció unas semanas antes la apuesta del Puerto por los mismos terrenos se habló por parte del PSOE de una "decisión ambiciosa y adecuada al momento al desarrollo de la industria en la margen derecha".